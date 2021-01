Layda Sansores recula y pide licencia sólo por 14 días

Dado que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no tiene fecha para convocar a sesión extraordinaria del Congreso local, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores San Román, volvió a mandar otro oficio –el tercero en una semana-, para corregir sobre su licencia.

En este nuevo documento, que le hizo llegar a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Margarita Saldaña Hernández, la funcionaria informa que sólo serán 14 días, y nos los 45 que anunció inicialmente, para separarse del cargo; es decir, del 16 al 29 del presente mes.

Ante ello, no será necesario convocar a un periodo extraordinario, pues de haber insistido en ausentarse los 45 días que notificó el pasado martes, por reglamento sólo lo tendría que concedérselo el pleno del Congreso local, por lo que con esta determinación, la Comisión Permanente sólo se da por enterada.

De allí que la funcionaria ya no tiene problema legal alguno para cumplir con sus planes de viajar a su natal Campeche el próximo sábado para comenzar su precampaña al aspirar, otra vez, a ser gobernadora de esa entidad por Morena.

A diferencia de los otros dos oficios, ahora la funcionaria lo presentó en dos párrafos:

"Con fundamento en los dispuesto por los artículos 33, primero y segundo párrafo; 32, fracción XI y XXII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 65 de la Ley Orgánica de las Alcaldías, comunicó a ese H. Congreso que usted representa, la falta temporal de la suscrita, en mi carácter de Alcaldesa en Álvaro Obregón, por un periodo de 14 días, comprendido del día 16 de enero del 2021 al 29 del mismo mes y año.

"Por lo anterior, en términos de lo previsto por el precepto normativo previamente citado, informó a ese H. Congreso que designo como encargado del despacho de la alcaldía al licenciado Alberto Esteva Salinas, Director General Administrativo".

Sin embargo, vecinos de la demarcación externaron su frustración "porque tal parece que a esa señora todo le permiten. Ya ve, en cuántos días acomodó la ley como quiso, para no tener impedimento para separarse del cargo. Es decir, le buscó para que todo le saliera bien a su capricho", denunciaron.

Sobre el encargado del despacho, aseguraron que "está inhabilitado por el gobierno de Oaxaca, pues es acusado de cometer diversas irregularidades. Eso lo sabía Layda y aún así lo contrató. Pero claro, deja en su lugar a alguien igual o peor que ella", enfatizaron.

Incluso, informaron que el domingo pasado, cuando oficializó que iría a Campeche a contender por la gubernatura, en su último evento público –"de los pocos que realizó en nuestra alcaldía"-, inauguró otro de sus "caprichos", como fue las escaleras eléctricas, "que tardan más que ahora un convoy del Metro".

Explicaron que las escaleras sólo son en un sentido, "por lo que para bajar tenemos que hacerlo en determinada hora, y para subir lo mismo. No son en doble sentido, como nos hizo creer. Es más, ya no funciona en un tramo", aseguraron.