Layda Sansores se registra como aspirante a gobernadora de Campeche

Layda Sansores San Román, alcaldesa de Álvaro Obregón, informó que realizó su registro como aspirante a gobernadora de Campeche. "Estoy convencida de que, juntos, consolidaremos nuestra lucha de tantos años. Es tiempo de que la 4T, el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador llegue también a esta tierra", explicó en redes sociales.

El 21 de noviembre Sansores San Román se destapó de manera formal para la candidatura a la gubernatura de Campeche y anunció que luchará por la Cuarta Transformación en el estado del sur. "Que no haya duda, vengo por Campeche, estoy decidida, me uno con la misma pasión indeclinable a ustedes para luchar la cuarta transformación que encabeza nuestro líder Andrés Manuel López Obrador, para que en este estado se consolide, nuestro pueblo generoso lo merece, los abrazo", declaró en ese momento.

Ante este mensaje la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que Sansores está en posibilidad de competir por la gubernatura y en su momento tendrá que pedir licencia al Congreso local. Desde diciembre de 2019 se decía que Sansores San Román competiría por Morena para gobernar Campeche; sin embargo, la alcaldesa expuso en ese momento que solo la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador la convencería para dejar la alcaldía y lanzarse por la candidatura, pues aseguraba que estaba concentrada y feliz en la demarcación.

En octubre pasado, vecinos denunciaron que Layda Sansores dejó su cargo para competir por la gubernatura campechana, pero ella aseguró que eran malas intenciones para desestabilizar la demarcación, aunque en ese entonces no descartó la posibilidad de buscar la candidatura. "Gracias por sus buenas intenciones, sus simpatías, pero sí les puedo decir, esto tendrá que pensarse, no ahora, no son los tiempos todavía (...) no dejamos de atender los asuntos de pandemia y es una infamia de que no estemos en la alcaldía ni un día, ni un minuto, hoy se han prolongado los horarios de trabajo por la pandemia", dijo en ese momento.