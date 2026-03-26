Lenta atención a los desastres

Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos avanza lento en la atención de riesgos ambientales, ya que cada trimestre resuelve en promedio entre dos y cuatro casos en esta materia, de acuerdo con datos de la empresa que muestran que sólo 28% de los desafíos ya se resolvieron.

Los últimos datos disponibles arrojan que, a septiembre de 2025, de un inventario total de 240 riesgos ambientales, 67 se han atendido, es decir, sólo dos más respecto a junio de 2025 y 12 más respecto al cierre de 2024. "El resto se encuentra en distintas etapas de gestión, incluyendo atención en curso, procesos de contratación y elaboración de programas de trabajo para ejercicios subsecuentes".

En cuanto a los riesgos de Prioridad 1 (que pueden generar un mayor daño al ambiente), 21 ya han sido atendidos y el remanente (otros 17) "continúa en proceso de atención o contratación", señala.

La atención del inventario consideraba una inversión de 15 mil 460 millones de pesos para destinar en 2025 a la mitigación de impactos en suelo, agua y aire, señala el reporte al que accedió El Universal. El monto es ligeramente menor al ejercido en 2024, por 15 mil 730 millones de pesos.

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Para Julio Valdivieso, expresidente del consejo del Colegio de Ingenieros Ambientales, se nota una falta de capacidad de Petróleos Mexicanos para atender esas emergencias.

"No es la primera ya que existen otros derrames tanto en tierra como en playas y mar abierto que no se han atendido. El presupuesto para este tipo de eventos se ha ido reduciendo a través de cada año y de cada sexenio, lo que demuestra una total indiferencia hacia los resultados que puedan ocasionar los derrames a la biodiversidad y a los humanos que tienen contacto con el hidrocarburo, tanto de inmediato, como las secuelas que presenten", dijo el experto.