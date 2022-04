"Leyenda Viva Zapata que usó AMLO fue una reverenda grosería", dice nieto del revolucionario

La leyenda de "Viva Zapata" que escribió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su boleta por la revocación de mandato, fue considerado por los descendientes de Emiliano Zapata como una "reverenda grosería" tanto para el pueblo de México como para el general Zapata, dijo su nieto Jorge Zapata González.

"Él (Andrés Manuel López Obrador) ya no tiene argumentos para sobrevivir como presidente de la república más que con la militarización, la imposición, por eso te digo que cuando el pueblo se rebele todas estas mamadas que está haciendo de nada le van a servir, ni a él ni a su cuerpo político que lo manda.

"La prueba está en sus hijos que sin una carrera política ahora son multimillonarios y se dan la gran vida con el recurso de los mexicanos. Entonces definitivamente el Peje ya no tiene recursos para defenderse y busca la manera de estar por encima de Emiliano Zapata Salazar, pero eso jamás lo va a lograr. El jefe Emiliano siempre estará por encima de esta clase de gobernantes corruptos que solo buscan hinchar sus carteras de dinero. La familia (Zapata) no se va a enganchar con esa clase de asuntos. Hacerles caso a pendejos es como engrandecerlos", declaró Zapata González.

Jorge es uno de los nietos del general con mayor actividad disidente al presidente López Obrador, cuya oposición nació cuando el entonces candidato presidencial prometió que al ganar la presidencia de la república echaría abajo el Proyecto Integral Morelos, que considera una planta termoeléctrica en Huexca, municipio de Yecapixtla.

El nieto del general revolucionario sostuvo que organizar la consulta el 10 de abril, justo en el aniversario luctuoso de Zapata Salazar, significa una traición a la patria para todos los zapatistas.

"Jamás debió habérsele ocurrido hacer esta revocación de mandato en una fecha como es el centenario luctuoso del general, entonces él qué piensa, burlarse, pues está jodido. La prueba está en que la gente no salió a votar, ya está harta de sus pendejadas, ahí está la prueba", afirmó Jorge en tono molesto.

Más adelante advirtió que el presidente debe tener claro que cuando el pueblo se revele no habrá poder humano que lo detenga.

"Ni todos, ni la Guardia Nacional ni sus militares van a poder contra el pueblo. Somos muchos los que nos vamos a revelar en su momento.

"Nosotros luchamos por las futuras generaciones, y tenemos el ejemplo de nuestros revolucionarios, ellos sabían que se iban a morir en la revolución, pero querían que las generaciones tuvieran una vida mejor. Yo voto porque se quede con voto y sin votos los seis años porque eso nos daría armas para solicitar juicio político cuando termine", afirmó.