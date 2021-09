Lía Limón es nombrada vocera de la Unión de Alcaldes de la CDMX

A una semana de ser agredida por policías preventivos de la capital, la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón García, fue nombrada como "vocera" por el mes de septiembre de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNA- CDMX).

Con ello, sustituye en el cargo a la alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Sandra Xantall Cuevas Nieves, quien estuvo en la vocería de dicha agrupación el pasado mes de agosto y la que impuso un horario similar a las mañaneras.

Cabe destacar que el pasado mes de julio, cuando los nueve alcaldes electos de la oposición decidieron formar este grupo de trabajo, determinaron que la vocería sería rotativa, por lo que cada uno de los ganadores del pasado 6 de junio le corresponderá coordinar los trabajos y mensajes cada lunes del mes.

Ahora, será Lía Limón García la encargada de organizar los mensajes semanales que ofrecen los alcaldes electos de oposición, principalmente, en materia de transición, que presuntamente ya comenzó y que culminará el uno de octubre próximo, cuando protesten en el cargo.

Conforme al acuerdo de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado miércoles los nueve alcaldes que integran la UNA-CDMX oficializaron las mesas de transición, con los actuales funcionarios de las demarcaciones para conformar el acta entrega-recepción.

En diversas ocasiones, los próximos alcaldes denunciaron que este proceso de entrega recepción fue detenido por las autoridades capitalinas, toda vez que debió iniciar desde el 15 de julio.

No obstante, la Secretaría General de la Contraloría capitalina emitió nuevos lineamientos a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el cual se marcaba que esta acción daría inicio el 1 de septiembre.

Con ello, desde la semana pasada –y algunos antes--, instalaron las mesa de trabajo de transición: Lía Limón García, de Álvaro Obregón; Margarita Saldaña Hernández, de Azcapotzalco; Giovani Gutiérrez Aguilar, de Coyoacán; Luis Gerardo Quijano Morales, de Magdalena Contreras; Mauricio Tabe Echartea, de Miguel Hidalgo; Alfa González Magallanes, de Tlalpan; y Sandra Cuevas Nieves, de Cuauhtémoc.

En los casos de Santiago Taboada Cortina, alcalde de Benito Juárez, así como de Adrián Ruvalcaba Suárez, de Cuajimalpa, no instalaron dichas mesas de trabajo, pues ambos repiten en el cargo, motivo por el que no es procedente el acta entrega-recepción.