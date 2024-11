Liberan a 6 detenidos por ataque a bar

TOLUCA, Mex.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) liberó a seis de los 13 detenidos por el ataque armado al bar Bling Bling, el pasado domingo en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Sobre las siete personas restantes está por definirse su situación jurídica.

Las investigaciones refieren que los delitos fueron en flagrancia como fue la resistencia a la detención, portación de armas de fuego y delitos contra la salud, sin embargo se establece el plazo de 48 horas para saber si están o no relacionados con el atentado.

Familiares de los detenidos señalaron que fueron arrestados de manera ilegal, sin órdenes de aprehensión y abuso de autoridad.

“Se llevaron a inocentes. Se llevaron a nuestra familia, eso es injusto. ¿Cómo es posible que mi hijo, el primo de Isaac Márquez, que murió, se lo lleven como detenido? Y a Orlando Mayen, que su hermano gemelo acaba de morir, esto es injusto”, declaró Elvia, madre de uno de los 13 detenidos por el caso.

El martes por la tarde-noche, la fiscalía mexiquense desplegó, en el pueblo de Tepojaco, un operativo conjunto con la Sedena, GN y la policía estatal, donde detuvieron a 11 personas; dos más fueron aprehendidos ayer. Primero fueron llevados al Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli, y luego trasladados en rhinos blindados a la Fiscalía de Asuntos Especiales.

“A mí me dijeron: venimos por usted. ¿Y por qué no me llevaron si venían por mí?, yo ya declaré todo de mi hijo”.