Liberan a "El Tomate", supuesto jefe de la Unión Tepito

José Mauricio Hernández Gasca, "El Tomate", integrante de la Unión de Tepito y señalado por las autoridades como uno de los responsables de orquestar y participar en la balacera de Garibaldi en 2018, además de encabezar una célula dedicada a la extorsión que opera en toda la ciudad, quedó en libertad el viernes pasado pues la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) no le pudo comprobar un solo delito.

A "El Tomate" no se le comprobó delito alguno a pesar que, según los trabajos de investigación de la misma dependencia, es uno de los líderes visibles de la Unión de Tepito, muy cercano a Roberto Moyado Esparza, "El Betito", fundador de esa organización criminal.

Sin una prueba, los ministerios públicos llegaron a la audiencia final el viernes pasado y frente al juez no pudieron justificar que el imputado estuviera en prisión por lo que el togado le otorgó la libertad.

La FGJ-CDMX confió en la imputación que un testigo hizo contra "El Tomate" en la que lo señalaba por homicidio, extorsión y secuestro; sin embargo, las autoridades no localizaron al "testigo".

Además, se comprometieron a presentar imágenes de diversas cámaras de seguridad en las que aseguraron se veía el actuar del sujeto, pero estas tampoco fueron presentadas.

Entonces, "El Tomate" quedó exonerado de la imputación. Afuera del juzgado ya lo esperaban varias camionetas de lujo y en cuestión de minutos se perdió rumbo a la zona de Tepito; al no haber ninguna otra imputación en su contra, los oficiales no lo detuvieron, además de que ya contaba con un amparo federal.

"El Tomate" estuvo preso apenas 9 meses. En 2019 fue capturado -por casualidad- al llegar a pagar una fianza de su novia, que estaba detenida por una infracción de tránsito y fue llevada a la sede de la FGJ-CDMX.

Luego de pagar, "El Tomate" fue identificado por un oficial que tenía dos años buscándolo y así fue como lo detuvieron en esa ocasión.