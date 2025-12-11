Libertad condicional a dos exservidores implicados en Estafa Maestra

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- Dos exservidores públicos implicados en la "Estafa Maestra", en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, fueron condenados al pago de 62.8 millones de pesos como reparación del daño en el caso.

Se trata del exdirector General Adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Ricardo Mejía Zayas, y el rector de la Universidad Intercultural del Estado de México, José Francisco Monroy Gaytán, acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) del desvió de 124 millones de pesos, mediante la firmar de un convenio de prestación de servicio en condiciones desfavorables para el Estado mexicano.

Ambos exservidores públicos fueron vinculados a proceso en junio de 2022, por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. A Mejía Zayas se le dictó la prisión domiciliaria, mientras que a Monroy Gaytán el juez le concedió llevar su proceso en libertad.

Según la FGR, Ricardo Mejía Zayas y José Francisco Monroy Gaytán suscribieron un convenio en el que se advirtieron irregularidades, en virtud de que no se garantizaron las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, debido a que la casa de estudios referida, subcontrató la totalidad de los servicios previamente convenidos con la entonces Secretaría de Desarrollo Social, a un precio inferior, lo que ocasionó un daño a la Hacienda Pública federal, por 62 millones 877 mil 192 pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por lo anterior, la FGR informó que aportó las pruebas necesarias para obtener dicha resolución judicial en contra de estas dos personas, a quienes se les concedió la libertad condicional, siempre y cuando se garantice o cubra el pago total de la reparación del daño al Estado al que fueron condenados.