Libros de texto gratuitos cumplirán, afirma Conaliteg

A-AA+

MÉRIDA, Yuc., marzo 12 (EL UNIVERSAL).- "Tengan la seguridad de que los libros de texto gratuitos de la educación básica, mandatada por la Constitución y realiza por el Estado mexicano cumplirán. Cumpliremos", afirmó este domingo Victoria Guillén Álvarez, directora general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), ante la pregunta de sí cumplirán en tiempo y forma con la entrega de libros a la educación básica para el ciclo escolar 2023-2024, e incluso, independiente de si se trata de nuevos materiales.

En el marco de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey), donde la funcionaria y dos subalternos suyos, participaron en la mesa redonda "La Conaliteg a 64 años de su fundación", Guillén Álvarez, afirmó que la Conaliteg produce e imprime lo que la subsecretaría de Educación Básica de la SEP, a través de materiales educativos, les envía. Y que están con la capacidad de producir y distribuir los libros de texto gratuitos en todo el país.

"Tenemos la capacidad, el año de2021 realizamos 190 millones de libros que llegaron en tiempo y forma, el año pasado llegaron 160 millones de libros en tiempo y forma y ahorita estamos esperando que nos lleguen y saldrán en tiempo y forma", señaló la funcionaria que aseguró que la Conaliteg está a la espera de las instrucciones que les mandé la Subsecretaría de Educación Básica, a través de la dirección de Materiales Educativos, "así es de que nada más estamos esperando, todo lo demás sigue caminando normal", dijo y reiteró en varios momentos que solo recibe instrucciones y que la información sobre si hay nuevos libros diseñados por la SEP es materia de la SEP, no suya.

Durante la charla, la funcionaria hizo un repaso por los 64 años de la Conaliteg, desde la creación de los libros de texto gratuitos, las portadas históricas de los libros, la producción histórica, los datos de distribución y la mecánica, los tiempos de entrega, la incorporación de materiales para grupos específicos como invidentes y débiles visuales, para comunidades en lenguas indígenas de preescolar, primaria y secundaria, telesecundaria y "ahora telebachillerato".

"Este coloso no cesa, no para la producción de los millones de libros que requiere la patria para cumplirle a su niñez y a su juventud mexicana, y distribuirlos hasta los más recónditos lugares del país, es una labor titánica que realiza año con año", afirmó.