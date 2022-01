Líder de senadores morenistas afirma que Morena pasa reformas de la 4T sin imponer mayoría

CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (EL UNIVERSAL).- El Grupo Parlamentario de Morena ha logrado aprobar las grandes reformas de la Cuarta Transformación sin imponer su mayoría y con un debate de altura, aseguró el senador Ricardo Monreal Ávila, líder de esa bancada.

En redes sociales, destacó que Morena ha logrado actualizar las normas jurídicas que son de vital importancia para las y los mexicanos.

"Nunca atropellamos a la minoría, los escuchamos y logramos acuerdos importantes con ellos", dijo.

Incluso, destacó Monreal Ávila, los consensos para expedir la Ley Federal de Revocación de Mandato se construyeron a través del diálogo y la tolerancia política, lo que permitió que este proyecto se aprobara prácticamente por unanimidad.

"Y así lo han reconocido senadoras y senadores de las diferentes fuerzas políticas no sólo en la discusión de dicho ordenamiento, sino también cuando legisladores de oposición solicitaron que la presidenta de la Mesa Directiva presentara una controversia constitucional, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del acuerdo del Ejecutivo Federal para declarar de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México".

En un mensaje que publicó este lunes, Ricardo Monreal recordó el capítulo en el que senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano reconocieron la disposición del presidente de la Junta de Coordinación Política para responder preguntas, debatir y defender sus convicciones de la tribuna.

"Yo creo en la división de poderes, creo que, si la Corte decide declarar inconstitucional una norma o decide, en controversia constitucional, que ha habido un exceso o que ha habido una invasión de Poderes y que se ha perdido el control de la constitucionalidad, yo lo respetaré".

"A mí no me escandaliza el que la Corte decida sobre la constitucionalidad o no de algún acto del Ejecutivo o del Legislativo. El día que nos acostumbremos a eso, será mejor el país", respondió el senador a los cuestionamientos que le hicieron los legisladores de oposición en la sesión del 25 de noviembre de 2021.

Destacó que sin imponer su mayoría, con un debate de altura, a través del diálogo, la tolerancia y la construcción de acuerdos, Morena ha logrado aprobar las grandes reformas de la Cuarta Transformación y sentar las bases para establecer un verdadero Estado de Bienestar Social, que atienda las demandas de los grupos más vulnerables.