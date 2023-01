Líder sindical del Metro niega sabotaje en trenes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (EL UNIVERSAL).- El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Fernando Espino Arévalo, informó que las fallas ocurridas en los trenes son por falta de mantenimiento, no por sabotaje.

Por medio de una entrevista telefónica con Joaquín López Dóriga en su espacio radiofónico en Grupo Fórmula, el líder sindical comentó que por ningún motivo acepta el sabotaje, lo descarta debido a que son fallas técnicas.

"De acuerdo a la opinión de las y los técnicos que le dan mantenimiento a los trenes, es un asunto 100% técnico, no hay indicio de que sea algún sabotaje o que sean provocadas a las mismas fallas", exclamó.

El ingeniero Fernando Espino Arévalo exhortó a las autoridades del Metro a platicar con los técnicos para que les informen lo que sucede en cada una de las fallas "nosotros negamos rotundamente que sean asuntos extra técnicos; Es cuestión de ir a los almacenes para hablar con los técnicos e ir a los talleres".

Mantenimiento del Metro

Espino Arévalo denunció que hace 24 años no cuentan con la inversión económica suficiente para dar el mantenimiento necesario a los trenes y estaciones, e incluso los trabajadores compran su material para laborar.

"Categóricamente, si hay falta de mantenimiento en todas las áreas, en todos los talleres y en todas las instalaciones, no hay mantenimiento porque no tenemos refacciones, ni equipo, ni herramientas, mis compañeros tienen que comprar sus propias herramientas, se cooperan para comprar lo más indispensable y reparar una falla", sentencia.

La solicitud para piezas o herramientas que ocupan se realiza un año antes, debido a que muchos de los instrumentos provienen del extranjero para dar mantenimiento al año siguiente, "ahora se compra en el mercado lo que se necesita y no es así, necesitamos poner orden, ya que las refacciones".

Sin sabotaje, reitera

Informó que no hay sabotaje, solo gente extraña se roba los cables del metro, "Nosotros como trabajadores nunca hemos visto nada, que alguien entre a sabotear", sentenció.

De acuerdo a su declaración, la operación del Metro lleva 53 años y no han tenido ningún sabotaje, además que no actuaría en contra de su fuente de ingresos, los técnicos son altamente capacitados y comprometidos por lo que no tienen nada en contra de los usuarios que les pagan, además que ya es la tercera generación de los mismos de trabajadores.

"Nosotros no escondemos nada, me gustaría que la fiscalía también fuera a los talleres, que fuera a los almacenes para checar si tenemos herramientas o refacciones para dar un buen mantenimiento a los trenes", enunció.

El ingeniero comentó que han tardado de 3 a 4 horas en arreglar una falla por la presencia de los peritos, revisando las anomalías, puesto que no les permiten realizar sus labores de manera oportuna, lo cual genera desconfianza y preocupación en los trabajadores.

"Nunca en ningún Metro del mundo se judicializan los asuntos técnicos, nada más se está realizando aquí en el metro de la Ciudad de México, que en lugar de ayudarnos nos está provocando desconfianza y preocupación de los trabajadores".

Presupuesto, comprometido para el pago de nómina

"Si el presupuesto es completo es mucho o es menos, pues ya es cuestión de cómo se da el uso del mismo", remarcó.

El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores aclaró que el presupuesto del Metro se encuentra comprometido para el pago de nómina, energía eléctrica, la renta de los trenes de la línea 12 y limpieza, lo que queda en nulo para el mantenimiento.

"Nosotros no conocemos lo que entra como presupuesto. Lo real es que no tenemos herramientas, no tenemos refacciones, estamos circulando con 166 trenes sin mantenimiento mayor, circulando con las instalaciones sin el mantenimiento adecuado y también 125 trenes arrumbados en los diferentes talleres", explicó.

Actualmente, el Sistema de Transporte Colectivo circula con 176 trenes con sobre kilometraje, "no vamos a entrar en contradicción con la autoridad, con el gobierno de la ciudad de México ni con la administración del sistema, no es nuestra intención."

Guardia Nacional

Ante la presencia de 6 mil 60 elementos de la Guardia Nacional en las estaciones, informó que es respetable la decisión del gobierno y que no son un problema "Serían más productivos si nos ayudaran a realizar el mantenimiento".

También comentó que no son necesarios puesto cuentan con vigilancia interna, sin mencionar que en 53 años no han tenido ningún problema o incidente por falta de seguridad.