Líderes panistas reaccionan a orden de captura contra Von Roehrich

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- Líderes panistas salieron en defensa del diputado local, Christian Von Roehrich, quien tiene orden de aprehensión por los delitos de uso ilegal de facultades y asociación delictuosa.

Al respecto, a través de sus redes sociales, el legislador federal, Jorge Romero dijo: "Nuevamente la Fiscalía 'autónoma' de la CDMX, retoma su cacería en contra de Opositores. Ahora contra quien lleva 4 años junto con su Grupo Parlamentario denunciando este desgobierno. No nos callaremos. Toda nuestra solidaridad con el Coordinador @Christianvonroe".

Mientras que el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada indicó "Lo que hoy hizo el @GobCDMX y @FiscaliaCDMX muestran su rostro autoritario. Es indignante la persecución del diputado y coordinador del PAN @Christianvonroe que durante 4 años ha denunciado a este gobierno corrupto. #Nonospararán. Mi solidaridad y respaldo".

También el líder del PAN en la capital, Andrés Atayde se pronunció. En sus redes sociales expuso: "Lo advertimos: Morena no combate la corrupción, persigue a la oposición. Están mostrando su verdadera cara. Están desesperados por no perder la CDMX. Por eso la persecución política en contra del Dip @Christianvonroe No nos pararán. La CDMX quiere un cambio".

Este jueves, la Fiscalía Capitalina informó que obtuvo una orden de aprehensión contra Christian Von Roehrich, líder de los diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, por los delitos de uso ilegal de facultades y asociación delictuosa.