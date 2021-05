Lilly Téllez arremete contra López-Gatell por denunciar uso político de la pandemia

Luego de que en su conferencia mañanera del 4 de mayo Hugo López-Gatell informó que al menos 6 doctores se han vacunado contra coronavirus al presentar un amparo, la senadora Lilly Téllez celebró que "la justicia ha dado razón a los médicos".

A través de redes sociales, la senadora de Acción Nacional señaló que López-Gatell debe leer los amparos.

"Lástima que no existe vacuna ni medicina que atenúe su imbecilidad y mezquindad", escribió la legisladora sonorense al subsecretario de Salud.

"Hemos tenido hasta denuncias penales, partidos políticos, legisladoras, legisladores, dirigentes de partidos políticos, nos han acusado penalmente de cosas como homicidio, como genocidio y cosas de esta naturaleza. Afortunadamente todas esas han sido desechadas por notoriamente improcedentes, usando el término legal", expresó López-Gatell en su conferencia del martes.

Al ser cuestionado sobre los partidos políticos que han intentado "lucrar" con la pandemia, López-Gatell respondió: "Lo comento como fenómeno, no me corresponde identificar a partidos políticos en particular y menos en estos periodos que estamos en el periodo electoral, sería completamente inadecuado, sólo lo comento como un fenómeno general que ilustra, de nueva cuenta, cómo la vida política del país ha involucrado el deseo y la práctica de utilizar un tema como la salud, como la pandemia, como la vacuna, como un elemento, llamémosle así, lucro político".