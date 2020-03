Listas, mil 283 camas para atender a pacientes graves de Covid-19: Ssa

La Secretaría de Salud (Ssa) prepara mil 283 camas para atender a pacientes graves y que necesiten hospitalización en terapia intensiva por Coronavirus-2019.

Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), explicó en conferencia de prensa que se iniciará un proceso de reconversión hospitalaria que a lo largo de 3 fases llegará a un total de mil 283 camas.

Se contempla que las camas estén equipadas con sus respectivos ventiladores y personal capacitado para atender a los pacientes que lleguen con enfermedad grave y requieran hospitalización.

"Se utilizará a los institutos nacionales de salud, a los hospitales federales de referencia y a los hospitales regionales de alta especialidad para poder interactuar coordinadamente y mantener a los hospitales que atenderán a los pacientes de Covid-19 lo más desocupados posibles", explicó.

Los centros Covid serán los institutos nacionales de Enfermedades Respiratorias (INER), el de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, los hospitales generales de México, el Juárez de México, el Gea González, y el Infantil de México, el cual atenderá a niños o menores de 18 años graves.

Mientras que los pacientes de estas instituciones serán trasladados a los institutos nacionales de Cancerología, Cardiología, Rehabilitación, Pediatría y Perinatología.

Se buscará atender a los pacientes con Covid-19 pero sin descuidar a los que tengan otras enfermedades.

"Al iniciar la afluencia de pacientes con Covid debe suspenderse los servicios de atención ambulatoria y también las cirugías electivas para contar con el mayor número de personal dedicado al problema. Es necesario tener una coordinación entre hospitales para seleccionar los que predominantemente verán a los pacientes con Covid 19 y a los que no, que sirvan de apoyo para los pacientes que no puedan atenderse en los hospitales Covid", dijo.

Para lograr la reconversión, se pidió a los directivos de los hospitales que verifiquen la capacidad con que se cuenta en este momento inicia de la pandemia: personal, especialidades, fuentes de oxígeno y aire tanto en cantidad como en su utilidad, número de ventiladores y monitores, e integridad de módulos y sensores.

También se debe tomar en cuenta la eficiencia de compresores de gases en litros por hora, eficiencia de generadores eléctricos y plantillas auxiliares, así como el número de camas totales que podrían atender a lo largo de la contingencia.

"No en cualquier espacio se puede poner una cama y atender a un paciente grave o en estado crítico. Se debe utilizar el máximo espacio posible en los hospitales y en ocasiones en otros espacios para poder atender debidamente a los pacientes que lo requieran".

Explicó que en 2009, durante la contingencia por Influenza AH1N1, hospitales como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias o el de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán realizaron programas de reconversión hospitalaria para poder atender médicamente a pacientes graves, y lo mismo se hace cada año ante el incremento de casos por influenza estacional.

Sin embargo, ante la carga de enfermedad esperada en esta pandemia es necesario que la mayoría de los hospitales del país adopten estas medidas para garantizar que habrá cobertura para todos los pacientes graves que requieran hospitalización.