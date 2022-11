Llama Alito a priístas a asistir a marcha en defensa del INE

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), llamó a militantes y simpatizantes priistas a participar en la marcha de este domingo en defensa del INE.

"Hoy, el Instituto Nacional Electoral (INE) está en peligro, porque Morena y sus aliados, apoyados por el gobierno federal, impulsan una reforma que pretende debilitarlo, tal y como lo han venido haciendo a través de recortes a su presupuesto durante los últimos cuatro años".

En un video que difundió en sus redes sociales, expuso que dicha reforma viene desde el poder y, como tal, busca de manera descarada que el Presidente y su partido tomen el control de las elecciones y de las autoridades electorales, convirtiéndolas en juez y parte del proceso electoral. "Por ello, de ninguna manera podemos permitir semejante atropello". Dijo que el éxito del INE radica en que es un órgano de carácter técnico, ciudadano y con autonomía plena.

Moreno destacó que gracias al INE, la ciudadanía tiene la certeza y, sobre todo, la confianza de que las elecciones en México se realizan bajo condiciones de competencia justa, legalidad y transparencia.

Explicó que en menos de dos años, el INE y los órganos locales electorales organizarán una de las elecciones más importantes, en las que estarán en juego cerca de 2 mil 800 cargos públicos, por lo que para llevar a cabo esa tarea monumental, de trabajo y de compromiso con los ciudadanos, "Morena debería estar pensando en cómo fortalecer a la autoridad electoral, y no en cómo fregarla, como debilitarla".

Señaló que escudarse en que nuestra democracia es una de las más caras del mundo, es un debate falso. "El presupuesto del INE no está ni cerca de compararse con los miles de millones de pesos que el gobierno ha tirado a la basura en sus obras, en sus programas fallidos y en propuestas que no ayudan a los ciudadanos", puntualizó. Y enfatizó: "así que lo decimos categóricamente. El PRI no apoyará jamás ninguna reforma que atente contra el INE o contra el Tribunal Federal Electoral".

Ratificó que este domingo 13 de noviembre, "las y los priistas vamos a marchar, vamos a manifestarnos pacíficamente, para hacer valer nuestros derechos y que se respete el modelo democrático en México". Lo haremos, dijo, respaldando una iniciativa ciudadana, no sólo en defensa del INE, no sólo en defensa del Tribunal Federal Electoral, sino en defensa de nuestra democracia.