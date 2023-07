Llega a Yucatán cuerpo de Aitana, niña prensada en elevador del IMSS

A-AA+

TINUM, Yuc., julio 12 (EL UNIVERSAL).- La madrugada de este miércoles, los restos de la pequeña A.B. D. C., de tan solo 6 años, llegaron a este municipio del oriente de Yucatán de donde era originaria. La menor perdió la vida al ser aplastada por un elevador en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Playa del Carmen, Quintana Roo.

La pequeña sería velada y sepultada este mismo miércoles. El incidente ocurrió mientras la menor se encontraba internada en el hospital debido a un caso de dengue.

A.B. D. C. había superado el peligro de esa enfermedad y se disponía a ser trasladada al segundo piso del centro médico para someterse a un último estudio. Desafortunadamente, durante el traslado, el elevador en el que se encontraba la pequeña se atascó y se precipitó sobre ella, ocasionando su fallecimiento.

Tras la lamentable noticia, las autoridades correspondientes tomaron cartas en el asunto para asegurar que los restos de la menor fueran tratados con el debido respeto.

Sin embargo, debido a que el ataúd en el que fue trasladada inicialmente presentaba deficiencias en su calidad, se tomó la decisión de trasladar el cuerpo a una funeraria ubicada en Valladolid para realizar el cambio correspondiente.

El sepelio de la pequeña A.B. D. C. estaría programado para hoy miércoles a las 5 de la tarde en Tinum, su lugar de origen.

La pérdida de la menor ha dejado consternada a la comunidad, y muchos se han unido en solidaridad con la familia en este momento.

Las autoridades competentes realizan la investigación para determinar las circunstancias exactas que llevaron a este trágico accidente en el IMSS de Playa del Carmen.

Mientras tanto, se espera que se tomen medidas adecuadas para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los elevadores y demás equipos en el centro médico, a fin de evitar futuros incidentes similares. Versiones extraoficiales indican que el elevador sufría diferentes fallas desde hace tiempo y de acuerdo con varios testimonios, buena parte de su deficiencia fue por falta de mantenimiento.