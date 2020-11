Llegará Cienfuegos en calidad de ciudadano y sin cargos: Ebrard

El general Salvador Cienfuegos llegará a México en calidad de lo que es: un ciudadano mexicano más, no con orden de aprehensión.

Así lo de detalló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tras detallar que la decisión de la Fiscalía estadounidense, de desestimar los cargos en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, son vistos con simpatía en México.

"¿Su estatus? Un ciudadano mexicano, no tiene cargos", aseguró Ebrard Casaubón.

Una vez que llegue a México, será la Fiscalía General de la República la que determine si se lleva a cabo un proceso en contra de Cienfuegos o no.