Llegará personal del IMSS a reforzar atención a Covid en CDMX

En los próximos días llegarán a la Ciudad de México, 640 profesionales de la salud de distintas entidades federativas y que pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a fin de reforzar la capacidad de atención para pacientes con Covid-19 en la capital del país.

Durante el arranque de operaciones del Hospital General Tláhuac del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Zoe Robledo Aburto, director general del Seguro Social informó que personal médico y de enfermería llegarán de al menos cuatro estados, en particular del sureste del país como: Campeche, Yucatán, Chiapas y Veracruz, donde se tiene una situación a la baja en los contagios de la enfermedad que causa el virus SarsCoV2.

Añadió que también se sumarán profesionales de la salud de Colima, Nayarit, Jalisco y Coahuila, "es un acto solidario que siempre nos ha caracterizado a todos como pueblo en México y no podía ser la excepción. En este último jalón seguimos de pie y seguimos juntos". Zoé Robledo destacó que desde el inicio de la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó que se trabajara como un solo sistema de salud.

"Quizá el lugar donde mejor se ha expresado esto es aquí, en la Ciudad de México, donde junto con la jefa de Gobierno, encabezando ella estos esfuerzos de coordinación, hemos logrado lo que se pensaba imposible: que un sistema fragmentado actuara como un solo sistema de salud", enfatizó. El director general del IMSS destacó que en esta etapa de la pandemia la indicación es que no falten camas, seguir en crecimiento y reconvirtiendo para que nadie se quede sin atención. Dijo que si bien los héroes de esta pandemia están fatigados no se han rendido y por eso se les debe apoyar en todo lo que sea posible. "Hoy más que nunca el reconocimiento y agradecimiento al personal de salud, a ellos que han estado ahí, que han estado en la primera línea".