Llegarán otras 8 empresas cargueras al AIFA antes de julio, informa Pastor

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- El general Isidoro Pastor, director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), informó que además de las tres empresas cargueras que ya operan en ese aeropuerto tras decreto presidencial que les prohíbe operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ocho empresas más tienen la intención de pasar sus operaciones a ese aeropuerto por lo que se prevé que para antes de julio ya estén operando 11 empresas.

En breve reunión con medio afuera de Palacio Nacional tras reunirse con el presidente López Obrador para ver el avance de la llegada de más empresas cargueras, el general Pastor señaló que estas ocho empresas están en proceso contractural.

"¿Cómo va la suma de las aerolíneas cargueras?", se le preguntó.

"Tenemos tres operando y ocho que tienen su carga de intención para pasar las operaciones", dijo.

"¿Cuándo llegarían estas ocho?" se le insistió.

"Tres de ellas ya están, serían 11. Están en proceso contractual y esperamos que antes del mes de julio ya estén operando", respondió.

El general Pastor detalló que a la fecha se contabilizan 2 mil 500 toneladas de cargas transportadas y se prevé que esto se incremente y reiteró que se garantiza que para 2024 el AIFA generará recursos y no necesitará de presupuesto federal.

Indicó que a más de un año de que fue inaugurado no se han decomisado grandes cantidades de drogas, solos "son las cantidades permitidas por la ley por algunas personas que son consumidoras. Lo único que hacemos es que no lo pueden ingresar al vuelo".

"¿Se garantiza que en 2024 AIFA será solvente?", se le cuestionó.

"Muy seguramente", respondió antes de retirarse.

En febrero pasado, el gobierno federal publicó el decreto presidencial para sacar el servicio de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde les dio solo 108 días como máximo a las empresas cargueras para mudarse a otro aeropuerto.

Aerolíneas y empresas cargueras habían pedido al gobierno federal ampliar de 108 a 180 días hábiles como mínimo para una migración segura.

El presidente Andrés Manuel Obrador había asegurado que se estaba buscando el consenso con las aerolíneas de carga y que no se impondría nada.