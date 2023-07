Lo que dijo Xóchitl Gálvez sobre el pago de seguro de gastos médicos

CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 (EL UNIVERSAL).- En redes sociales circula un video en el que la aspirante a la candidatura a la Presidencia por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez expresa que los seguros médicos deben ser pagados por los trabajadores.

El fragmento en donde afirma su postura se difundió este viernes, sin embargo, en la conferencia de prensa en donde se reunió con empresarios en la Coparmex de Chihuahua enfatizó que se dirigía a funcionarios de gobierno y expresidentes.

En dicha reunión fue cuestionada sobre las declaraciones de Vicente Fox acerca de retornar las pensiones y seguros de gastos médicos a expresidentes, por lo que dijo:

"Yo creo que es un tema que hay que estudiar, el tema de seguro de gastos médicos, creo que lo deben pagar los empleados, sí podrías hacer un paquete de funcionarios a un precio muy competitivo" respondió la legisladora.

En su respuesta, ejemplificó que ella siempre ha pagado 130 mil pesos mensuales a su seguro de gastos médicos y que al contratar un paquete podría resultar en 70 mil pesos a los trabajadores.

"El gobierno podría licitar ese paquete de seguro para todos, pero que lo pagarán los empleados, y lo podría licitar a un precio mucho más competitivo del que hoy pagamos de manera privada" expresó.

Los empleados outsourcing del Gobierno están mintiendo y sacando cosas de contexto.



Circulan un video de @XochitlGalvez como si hablara de los seguros médicos del Pueblo CUANDO EN REALIDAD sólo habla de los Gastos Médicos Mayores de los Funcionarios de Gobierno y expresidentes. pic.twitter.com/qqDUHMohso — vampipe ? (@vampipe) July 21, 2023

En cuanto a las pensiones, Gálvez mencionó que "lo que ya no está para el erario público, no puede volver, creo que sí es importante que cada quien pague su seguro, así como yo pago mi seguro, mi gasolina, yo pago mi automóvil, pero sí podría el gobierno ayudar a pagar menos a los empleados".Reiteró que en el caso de las pensiones a expresidentes, "AMLO sí la necesitaría, porque no sé de qué va a trabajar, nunca le he visto algún ingreso, en mi caso yo no la necesitaría porque tengo una empresa que está constituida desde hace 31 años", subrayó la aspirante a suceder a López Obrador.