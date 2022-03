Lo que sabemos del presunto fusilamiento en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- El 27 de febrero, sujetos armados irrumpieron en un velorio en San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, de donde sacaron a un grupo de asistentes, para después dispararles.

Autoridades locales de seguridad hablaron de al menos 17 personas asesinadas y varias más lesionadas.

Un grupo armado arribó a un domicilio particular ubicado en la esquina que hacen las calles Galeana y Reforma, donde se velaba a una persona.

El informe refiere que el comando sustrajo a varios de los asistentes, para después asesinarlos a balazos.

---Autoridades ven posible venganza en presunto fusilamiento

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública (SSPC) informó que en el presunto fusilamiento de alrededor de 17 personas en San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, Michoacán, se debió a una posible venganza y diferencias entre dos células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) encabezadas por Alejandro "N", alias "El Pelón", y Abel "N", alias "El Toro o El Viejón".

En conferencia de prensa, el subsecretario acusó que la Fiscalía del Estado de Michoacán fue alertada de estos hechos hasta las 18:00 horas, cuando habrían iniciaron alrededor de las 15:20, por lo que no hubo un alertamiento ni de la presidencia municipal, ni de las fuerzas municipales de seguridad municipal, las cuales, indicó, debieron de haber actuado como primer respondiente al tener conocimiento, asegurar la escena y advertir a las autoridades.

Detalló que tanto "El Pelón", como el "Toro" son originarios de esa comunidad y que ambos pertenecieron primero a "Los Caballeros Templarios" y después se incorporaron al CJNG.

---No se puede confirmar el número de personas asesinadas

El subsecretario de Seguridad, aseguró que hasta el momento no se puede confirmar el número de personas asesinadas en el domingo pasado, en San José de Gracia en Michoacán, porque no hay cuerpos.

El funcionario de la SSPC informó que hay una denuncia anónima donde podrían estar los cuerpos, pero hasta el momento continúan las investigaciones.

---Limpian el lugar de los hechos y se llevan los cadáveres de las víctimas

La Fiscalía de Michoacán informó que su personal no encontró cuerpos de personas asesinadas o heridas en el lugar en el que un grupo criminal perpetró un multihomicidio durante un velorio en San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos.

Mediante comunicado, la FGE dijo que en el sitio que se observaba recién lavado, no se localizaron víctimas; "sin embargo, en una bolsa se encontraron envases de productos de limpieza".