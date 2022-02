Localizan con vida a Concepción Albarrán en Edomex

TOLUCA, Méx., febrero 10 (EL UNIVERSAL).- Concepción Albarrán Romero, quien fue reportada como desaparecida el 3 de febrero volvió a casa, luego de una jornada de búsqueda por parte de sus familiares, Jenni, quien encabezó la célula de búsqueda de su mamá, dijo que "hubo un final feliz y su mami está sana y salva".

Para dar con el paradero de la señora, su hija Jenni encabezó la búsqueda de su mamá en San Antonio Acahualco, Zinacantepec, donde fue vista por última vez y fue acompañada por vecinos, amigos, además de sus compañeras de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEMex.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que la señora de 45 años de edad, se encuentra en buen estado de salud.

Las diligencias realizadas indican que no fue víctima de algún delito y su ausencia se dio de manera voluntaria, por lo que una vez localizada se desactivan los mecanismo de búsqueda respectivos.

---Agradece apoyo

La señora Concepción acudió al Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía de Justicia en Toluca, donde se encontró con sus familiares.

Por su parte, Jenni, a través de la página de Facebook agradeció a la gente que se sumó a la búsqueda de su mamá, lamentó que haya comentarios negativos y agresivos en contra de ella.

"Fue un final feliz y a la gente no les gusta un final así, querían una historia de película, como de acción, en la que dijéramos que el desenlace fue otro, pero no sé si yo habría soportado eso. Mi mami está con nosotros y estamos felices, pueden imaginar lo felices que somos", expresó.

Dijo que los pormenores no son importantes, sino saber que su mamá está sana y salva.