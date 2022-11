Localizan con vida a estudiante desaparecida en Chiapas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- Una estudiante de preparatoria que llevaba cuatro días desaparecida, fue hallada la tarde del domingo por elementos de la Fiscalía de Chiapas y entregada a sus familiares, después de que le realizaron exámenes médicos para "determinar si fue víctima de algún delito".

Por la mañana de este domingo, familiares y amigos de Diana "N", realizaron una marcha por la calle de Tuxtla para pedir que se agilizara su búsqueda, para que pudiera volver a casa "lo antes posible".

Un familiar de Diana dio a conocer que antes de las 7:00 horas del 9 de noviembre salió de su casa, en la colonia Bienestar Social, con dirección a la Escuela Preparatoria 01, donde según algunos estudiantes la vieron que había llegado al plantel, pero no aportaron mayor información.

La Fiscalía informó que la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, "dio con el paradero de la adolescente Diana del Carmen "N", de 16 años de edad, reportada como persona No Localizada".

La localización de la adolescente ocurrió hacia las 18:00 horas del domingo, en la colonia Insurgentes de Tuxtla.

La dependencia informó que la estudiante fue valorada por médicos legistas y luego entregada a sus familiares.

Y agregó que "todos los casos denunciados de personas no localizadas, son investigados por la FGE y no habrá impunidad ante la presencia de hechos delictivos o violencia en contra de mujeres, niños y niñas".