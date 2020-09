Localizan sin vida a odontólogo del IMSS de Oaxaca

A seis días de que se denunciara la desaparición de Jovani Ramírez Carbajal, el médico odontólogo de 33 años de edad fue localizado sin vida, confirmó a EL UNIVERSAL la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

El joven médico fue visto con vida por última vez el pasado 31 de agosto a las 4 de la tarde con 14 minutos, afuera de su lugar de trabajo: el Hospital Rural Número 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el municipio de Santiago Jamiltepec, en la región Costa.

Según testigos, en ese momento el joven llevaba en la mano un termo negro con tapa azul y luego nadie volvió a saber de él y desde entonces pasaron seis días en los que los familiares del joven médico se dieron a la tarea de solicitar ayuda en redes sociales para dar con su paradero.

De acuerdo con la ficha lanzada este 4 de septiembre por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No localizadas, adscrita a la Fiscalía General, al momento de su desaparición el médico vestía camisa color crema con puntos color negro, bata color blanco con el logotipo del IMSS, pantalón negro y zapatos color café.

A través de las redes sociales, familiares del joven habían lanzado una campaña para solicitar ayuda de ciudadanos y autoridades, como Zoe Robledo, titular del IMSS, para dar con el médico, pidiendo a conocidos y amigos que compartan la información e impulsando el #TodosConJovani.

La familia Ramírez Carbajal, además, lanzó una ficha alternativa de búsqueda, en la que solicita apoyo para localizarlo.

También a través de las redes sociales, usuarios que participaban en la campaña de búsqueda confirmaron que el joven médico fue localizado sin vida y se sumaron a la pena que embarga a la familia.

"Les pido que en sus oraciones puedan agregar a la familia Carbajal Ramírez, que en estos momentos su corazón necesita fortaleza y consolación.

Jovani parte de nuestros corazones se van contigo y se que desde ahí arriba estarás cuidando a todos", posteo una usuaria y etiquetó a los familiares.

Otros usuarios comenzaron a utilizar el #TodosConJovani y #NosFaltaJovani para condenar los hechos. "¡Nos falta un hijo, un hermano, un primo, un tío, un doctor, un odontólogo! ¡Nos falta una sonrisa! ¡Nos falta un bailarín! ¡Nos falta un maestro! ¡Nos falta un oaxaqueño! ¡Nos falta un mexicano! ¡Nos falta Jovani!" se lee en los mensajes.

Hasta el momento, ni el IMSS ni su titular se han pronunciado por la desaparición ni muerte del joven odontólogo.

La muerte de Jovani tras su desaparición se suma al ataque de la doctora Isabel Ramos de 42 años, quien apenas este martes fue víctima de un agresión con arma de fuego al interior de una clínica particular en el municipio de Putla Villa de Guerrero, en la región de la Sierra Sur.

De acuerdo con las primeras investigaciones, un sujeto armado irrumpió de forma violenta al interior de la clínica particular, en el centro de ese municipio, donde Isabel daba consulta, y le disparó en repetidas ocasiones a la cabeza, antes de darse a la fuga a bordo de una motocicleta.