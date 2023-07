Lograré la hazaña y seré el candidato de la 4T: Fernández Noroña

A-AA+

MÉRIDA, Yuc., julio 2 (EL UNIVERSAL).- El diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que en el proceso interno de las "corcholatas" de la 4T ya alcanzó el tercer lugar en las preferencias electorales y se anticipó a decir que logrará la "hazaña" de ser el candidato presidencial de esa 4T.

El legislador se mostró optimista y aseguró que les va a ganar a sus compañeros a pesar de realizar una campaña sin derroches, sin espectaculares ni tampoco estar en el ánimo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque no quiso decir nombres, porque -aseguró- que no tiene la intención de lastimar a sus compañeros, Fernández Noroña afirmó que a dos de los contendientes "la ambición los está perdiendo".

"El que tenga ojos, que vea", respondió cuando se le pidió que identifique a quienes están en esa situación.

El petista se auto definió como un fenómeno y el único que puede garantizar la continuidad y la profundización del proyecto de la Cuarta Transformación en el país.

"En dos semanas, no podrán negar que estoy disputando la coordinación de 4T y que esto ya es algo grande" declaró.

El diputado federal señaló que, a diferencia de otros contendientes, no cuenta con el apoyo de gobiernos de los estados que, reprochó, no deberían estarse involucrando en el proceso interno.

Resaltó que Yucatán es la tercera entidad del país en donde coincide con la agenda de actividades de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ya que ella también estará la tarde de este domingo en Mérida.

Asimismo, defendió la decisión de ex priistas y ex panistas de enrolarse en las filas de Morena, aunque subrayó: "nos reservamos el derecho de admisión, por ejemplo, le diríamos al comandante Borolas".

Dijo que siempre habrá incorporaciones de figuras polémicas, pero quienes lleguen tendrán que trabajar fuerte y defender convencidos su nueva causa.

En relación con la panista Xóchitl Gálvez criticó que le haya dado la espalda a su origen y que si fuera congruente no estaría en el PAN, sino con la izquierda en México.

"Es artificial todo lo que está generando alrededor de la senadora, hoy le ven atributos que antes no le reconocían.

Opinó: "Ahora resulta que la derecha es indigenista", apuntó.

Dijo que en el 2018, la hoy aspirante del Frente Amplio por México iba a integrarse a la campaña de Sheinbaum Pardo.

Por otro lado, Fernández Noroña estrenó en la plaza grande de Mérida el bautizado "Noroñabus" que es una combi adaptada con anaqueles de libros y que lo acompañará en sus recorridos por el país. Estuvo obsequiando libros en la plaza grande de Mérida.

Por la tarde, estaba prevista una reunión con seguidores suyos en el parque de La Mejorada, organizado entre otros, por gente del PT.