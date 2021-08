López-Dóriga: Nos hacen lo que el viento a Juárez

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló a medios y periodistas por difundir la carta de la SEP sobre el regreso a clases, entre ellos Joaquín López-Dóriga.

López Obrador también mostró una imagen que el periodista publicó en sus redes sociales el pasado 15 de agosto, en la que se observa al Presidente sentado en un evento en Durango y que de acuerdo con López-Dóriga, "las giras cansan".

"¡Ay Joaquín! Me acaba de sacar una foto. Si estaba yo a punto, ahí, de echarme un coyotito. Si se hubieran esperado poco, a lo mejor me agarran", expresó el Presidente.

"Estaba yo a punto de echarme un coyotito", refirió entre risas el presidente López Obrador.

"Están al tanto de todo, buscando las podridas, pero se entiende, es legítimo", añadió al exhibir la imagen.

En su espacio "#TodosHablanConLópezDóriga", el periodista respondió: "No pueden con nosotros, ni nos pueden callar, ni quitar ni mover, nada, ni amenazar. Bueno amenazar sí pueden, lo hacen, pero nos hacen los mandados, lo que el viento a Juárez como dice ya saben quién".

Además de ser mencionado este miércoles en la sección "quién es quién en las mentiras de la semana" por difundir la carta que la SEP envió para el regreso a clases, López-Dóriga dijo que lo tienen "muy presente".

"Ya ni voy a entrar en detalles", dijo. "Mi derecho de réplica no lo voy a dejar", añadió el comunicador en su espacio "#TodosHablanConLópezDóriga".

El periodista precisó que en la mañanera de López Obrador lo han mencionado 33 veces.