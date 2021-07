López-Dóriga responde a señalamientos en la "mañanera"

En la segunda presentación de la sección "quién es quién en las mentiras de la semana" de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, se presentaron a periodistas y medios de radio y televisión que emitieron menciones de Morena y otros partidos políticos en la pasada jornada electoral.

Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección, refirió que de acuerdo a un monitoreo del INE, medios y periodistas como Ciro Gómez Leya, Joaquín López-Dóriga, Francisco Zea, Carlos Loret de Mola y Azuena Uresti hicieron más menciones negativas en la Ciudad de México de Morena que de partidos de la oposición.

El presidente López Obrador acusó un comportamiento "tendencioso, sesgado" y dijo que "esto es lo que explica muchas cosas, no es atacar por atacar, no es un invento, es información oficial, es la realidad", expresó.

Al respecto, Ciro Gómez Leyva respondió en su programa en Radio Fórmula: "Me criticó el Presidente porque dice que dimos 12 notas negativas. Para mí, la nota es que no hablamos bien de nadie".

Por su lado, López-Dóriga, en su transmisión "#TodosHablanConLopezDoriga", indicó que en la mañanera de López Obrador se le sigue promoviendo.

"Hoy fue la defensa de Morena en la mañanera. O sea, utilizar los medios públicos, la Presidencia de la República, Palacio Nacional, los medios públicos, el sistema de producción del Estado mexicano, para qué, para defender a Morena y atacar periodistas. En eso está el Presidente", expresó López-Dóriga, quien solicitó derecho de réplica en días pasados por ser mencionado la semana pasada en Palacio Nacional.

García Vilchis, quien este miércoles exhibió mensajes del periodista en redes sociales sobre la presencia de autodefensas en Guerrero, acusó en la mañanera a López-Dóriga de machista por solicitar réplica al vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y no a ella, que es la encargada de la sección "quién es quién en las mentiras de la semana".

"¿No le parece un poco machista mencionar al vocero si lo dije yo?", cuestionó García Vilchis.

Al respecto, López-Dóriga dijo: "No, no es machista, yo respondí un tuit de su jefe, que es Jesús Ramírez, el coordinador de Comunicación y vocero de la Presidencia, no hubo nada de machismo".

"Así que no manipulen con eso también, pero es la manipulación a como dé lugar", agregó.