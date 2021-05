López-Dóriga y Loret de Mola responden a AMLO

En su conferencia mañanera de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Claudio X. González de mantener una campaña en contra de su gobierno, además de articular un grupo de opositores con Diego Fernández de Cevallos, Roberto Madrazo, además de Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari.

En Palacio Nacional, López Obrador también acusó a medios de información de estar en su contra, al igual que periodistas como Joaquín López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva y Carlos Loret de Mola.

Asimismo, el Presidente señaló a Héctor Aguilar Camín de que era "el consentido" del expresidente Carlos Salinas de Gortari, "que le ayudó a reunir a intelectuales y a cooptar a escritores y a periodistas, entonces se convirtió en un empresario de los medios con una gran influencia política".

"Ahora pues, que ya no tienen la influencia política y sobre todo ya no reciben dinero del presupuesto, porque el dinero del presupuesto es dinero del pueblo y se le entrega a la gente que más lo necesita, a los pobres, pues ahora los tenemos encima.

"Y es la misma historia de López-Dóriga y de Ciro Gómez Leyva, y de Loret de Mola y de Krauze y de todos ellos, pero ¿pues qué le hacemos?", expresó López Obrador.

Al respecto, el periodista Carlos Loret de Mola contestó que como López Obrador no tiene resultados que presumir, se enoja e inventa que es parte de conspiraciones.

"Mejor que atienda a las víctimas de la Línea 12, o a las del Covid, la inseguridad, o la corrupción, o la crisis económica", señaló el columnista de EL UNIVERSAL.

Agregó que el colapso de la estación del Metro Olivos, "es un catálogo de mal gobierno".

"Mala planeación, negligencia, decisiones apresuradas, denuncias de corrupción, de desvío de recursos, ambiciones políticas, impunidad, pactos de protección",

señaló Loret.

"No me va a doblar", expresó por su lado el periodista Joaquín López-Dóriga.

"¡Lo de la mañanera no importa, ya contestaré!", agregó.

En su mañanera, el presidente López-Obrador acusó que Aguilar Camín y López-Dóriga lo culparon por el desplome en el Metro Olivos.