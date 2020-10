López-Gatell enfrenta reclamos con selfies y cacahuates

"Si no pueden... renuncien porque su incapacidad ha costado muchas vidas", reclamó la diputada del PRD Frida Esparza a todo el gabinete de Salud, incluido el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien aunque no estaba convocado para comparecer, sí acudió en calidad de invitado al pleno de la Cámara de Diputados.

La presencia de López-Gatell fue el centro de atención. Ni Alcocer, ni Robledo, ni Ferrer y menos Luis Antonio Ramírez llamaron la atención de los diputados. Los militantes de Morena en cuanto vieron al subsecretario rompieron la sana distancia, lo rodearon, lo saludaron y se tomaron una veintena de fotos con él.

López-Gatell permanecía en una de las curules que se encuentra en la máxima tribuna del país, con un cubrebocas azul que sólo se quitó para comer cacahuates. Y en prácticamente todas las intervenciones de la oposición estuvo presente.

El diputado del PAN, Jorge Luis Preciado, lo responsabilizó de 90 mil muertes que ha dejado la pandemia y le exigió que si no acudía a comparecer que le habilitaran un salón alterno para que atendiera a sus fans.

Incluso, la diputada panista Sonia Rocha le quiso entregar "el báculo de la muerte", sin embargo, no recibió el bastón con una cabeza de calavera. López-Gatell ni se despeinó, no dijo una sola palabra y hasta estuvo comiendo cacahuates en la curul.

La sesión de este jueves en el pleno de la Cámara de Diputados fue una guerra de mantas y reclamos. Con una gran manta en la que se lee: "La ineptitud también mata" y con 87 cruces de funerarias que representan el luto por cada mil muertos, protestaron los diputados del PAN en la comparecencia del gabinete de Salud, es decir, el titular de la Secretaría, Jorge Alcocer; del IMSS, Zoé Robledo; del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez y del Insabi, Juan Ferrer.

Al fijar su posición, en esta comparecencia, la panista Martha Estela Romo le dijo al titular de Salud, "Le tengo un regalito" y le entregó la urna de cenizas que se utiliza para guardar los restos de una persona cremada.

Alcocer se puso de pie y recibió con ambas manos la urna, la colocó en su escritorio y después se la entregó a su equipo.