López-Gatell pide retornar medidas sanitarias por rebrote en estados

En México, como en otros países, hay signos ya del inicio de un rebrote de Covid-19, dijo la Secretaría de Salud (Ssa).

No salir a vía pública si no es necesario, utilizar cubrebocas, mantener la sana distancia, lavarse las manos con frecuencia, recomendó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Aguascalientes y Querétaro. Además, en Guerrero, se comienza a observar un incremento de casos del nuevo coronavirus.

"Tenemos un cambio en la trayectoria, ya no sólo en la magnitud o intensidad con la que va reduciendo, sino también en la curva epidémica. Las consecuencias, el riesgo de contagio Covid es más alto y por lo tanto hay que retornar a medidas de control general semejantes a cuando se tenían etapas previas de la epidemia", dijo en conferencia de prensa.

Al corte de este 22 de octubre, México subió a 87 mil 894 muertes por Covid-19, con 874 mil 171 casos de contagios confirmados de coronavirus, según informaron las autoridades sanitarias.

José Luis Alomía, director general de Epidemiología, detalló en conferencia de prensa desde Palacio Nacional que hay un millón 49 mil casos negativos acumulados en el país.