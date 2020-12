López Obrador anuncia dos plantas termoeléctricas en Yucatán

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que su gobierno lanzará la licitación para construir dos plantas termoeléctricas en Yucatán con el objetivo de garantizar el servicio eléctrico en la entidad y en la zona norte de Quintana Roo.

Durante la supervisión de la construcción del Tramo 4 del Tren Maya, a cargo de ICA, el titular del Ejecutivo dijo que las plantas se construirán en Mérida y otra en Valladolid.

"Se van construir dos plantas de ciclo combinado, dos termoeléctricas, una en Mérida y otra que originalmente se pensaba establecer en Cancún, los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad han resuelto ponerla aquí cerca en Valladolid y servirá para dar el servicio de energía eléctrica, para la generación de energía eléctrica de Cancún, Playa del Carmen, de toda esta región".

"Esto no lo sabía posiblemente el gobernador [Mauricio Vila], le estoy dando la noticia de que en Yucatán se construirá esta dos plantas, ya sabía de la de Mérida, pero los técnicos de la Comisión ya resolvieron que la segunda planta se hará en Valladolid, también en Yucatán", señaló.

No obstante las obras fueron anunciadas en noviembre pasado con el segundo Paquete de Obras de Infraestructura entre el Gobierno federal y la Iniciativa Privada.

Acompañado por su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, por el gobernador Mauricio Vila (PAN) y Guadalupe Phillips, directora de ICA, el titular del Ejecutivo destacó que se va a resolver el problema la falta de gas en la región, porque ya se terminó de construir un tramo que hacía falta del gasoducto para traer gas desde Tabasco.

Sobre la construcción del Tren Maya destacó que este mega proyecto cuida el medio ambiente, la flora y la fauna, y preservando los vestigios arqueológicos

"Sería una contradicción afectar zonas arqueológicas, tenemos que hacer la obra sin afectar el medio ambiente y sin afectar el patrimonio histórico, cultural, de la península de Yucatán", apuntó.

El mandatario indicó que no sólo es crear empleos sino también impulsar acciones de bienestar porque de lo contrario "estaría cojo" su proyecto de transformación.