López Obrador asegura que Xóchitl Gálvez será la candidata presidencial de la oposición

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes que la senadora Xóchitl Gálvez, del Partido Acción Nacional (PAN), será la candidata presidencial de la coalición opositora Va por México, cuyo proceso interno apenas comienza esta semana.



El mandatario acusó en su rueda de prensa matutina al empresario Claudio X. González, uno de sus mayores detractores, de haber seleccionado a Gálvez como la candidata para las elecciones de junio de 2024 y simular que habrá una contienda interna democrática en la oposición.

"Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente, a este grupo, Xóchitl Gálvez. Hace como 15 días, de 15 días a 1 mes. Me enteré, mis gargantas profundas (me informaron), y fue un proceso de consulta arriba con los que no dan la cara, pero sí actúan y son los que aportan dinero", aseveró.

Las declaraciones de López Obrador se producen una semana después de que la senadora Gálvez reveló sus aspiraciones presidenciales, con lo que se consolidó como la favorita para representar a Va por México, conformado por el PAN, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD).

Va por México lanzará este lunes la convocatoria para elegir a su aspirante presidencial y a partir del martes los contendientes podrán registrarse para un proceso que concluirá el 3 de septiembre tras foros ciudadanos, consultas y encuestas.

Pero López Obrador aprovechó que algunas de las principales figuras de oposición han rechazado inscribirse por denunciar falta de transparencia y equidad en la contienda.

"Por eso algunos que ya se dieron cuenta están declinando, porque no quieren ser comparsas. ¿Y por qué deciden a favor de la señora Xóchitl? Porque ellos suponen que si nació en un pueblo, va a tener el apoyo del pueblo. Y, además es en realidad parte de ellos, no del pueblo, sino ella forma parte de los conservadores", argumentó.

La candidatura de Gálvez ha despertado interés por ser originaria de un pueblo indígena de Hidalgo, estado del centro del país, y por sus enfrentamientos con López Obrador.

El presidente cuestionó las raíces y las posturas políticas de Gálvez al señalar que "la única elección que ha ganado fue la de jefa delegacional en Miguel Hidalgo (en la capital mexicana), donde viven los más ricos de México, porque ahí están Las Lomas, y son los que ahora la están apoyando".

"Están inflando a la señora Xóchitl, y es el querer engañar. Cuando iniciamos (el Gobierno) se convirtieron en feministas, luego en ambientalistas, ahora ya resulta que están a favor de los pobres", manifestó.

Mientras la contienda interna de la oposición se inicia esta semana, el partido gobernante, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), cumple dos semanas de buscar al sucesor de López Obrador, un proceso que se definirá el 6 de septiembre.