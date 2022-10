López Obrador llama a legislaturas locales a reducir periodo de fiscales

CIUDAD VICTORIA, Tamps. (EL UNIVERSAL).- Al afirmar que a algunas legislaturas estatales "se les pasó la mano" al establecer en promedio ocho años el periodo de los fiscales de justicia, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que "por vergüenza", renuncien quienes no den resultados positivos.



En su conferencia de prensa matutina, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el mandatario descartó que el gobierno federal vaya a intervenir ante esta situación, por lo que confió en que las legislaturas locales tomen decisiones para corregir en donde sea necesario.

"(El fiscal de) Guanajuato lleva 14 (años) y le faltan dos, entonces se les pasó la mano, es mucho. Nosotros no vamos a plantear una reforma, yo creo que esto lo tienen que resolver las mismas autoridades locales y tener un poco de vergüenza, porque si ya lleva seis años y no hay buenos resultados pues hay que tener dignidad y decir ´presento mi renuncia, me voy´", manifestó.

El presidente López Obrador aseguró qué hay fiscales que no solo no dan buenos resultados, sino que se coluden con la delincuencia organizada, por lo que subrayó que los legisladores de los estados deben resolver esta problemática.

"Si estamos planteando la revocación del mandato en el caso del Presidente, a los tres años preguntarle a la gente: ¿Quieres que siga o que se vaya?, no porque ya me eligieron por seis años haga lo que haga me tienen que aguantar. Es realmente un absurdo, los mismos procuradores si no hay resultados deberían de renunciar, de salirse pero ahí están aferrados, y lo peor es que algunos hasta cometen delitos, se asocian, como dirían en mi estado se ´amacoyan´ con la delincuencia", puntualizó.

Destacó que se puede probar que a veces cuando está muy mal la situación de seguridad de un estado y sale el fiscal o el procurador y las cosas mejoran, como en el caso de Veracruz, donde es notorio que mejoró la situación.

"Si no hay buenos resultados no puede haber impunidad, nadie puede ser absoluto en ningún nivel de la escala, nadie debe sentirse absoluto", sentenció.

López Obrador señaló que otro caso similar es el de los fiscales anticorrupción, que en algunos casos los eligieron los mismos gobernadores. "Imagínense si se elige al fiscal anticorrupción por 10 años, 12 años, pues se garantiza la impunidad", subrayó.

Dijo que otra práctica que hay que desterrar es la que se presenta cuando salen los gobernadores "y reparten como 10, 15 o 20 notarías a sus amigos, a quienes les ayudan, eso también tiene que desaparecer, todas esas prácticas completamente deshonestas".