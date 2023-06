López Obrador niega emergencia en el sistema eléctrico pese a alerta por ola de calor

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó este miércoles que exista una emergencia en el sistema eléctrico nacional pese a la alerta que emitió el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) en medio de la ola de calor que azota al país.



"No hay ningún problema, ellos lo saben (el Cenace), nosotros somos los primeros interesados en saber lo que está sucediendo, porque imagínense que hay apagones", afirmó el mandatario en su rueda de prensa diaria.

El presidente hizo estas declaraciones a pesar del comunicado del Cenace el martes, cuando declaró en "estado operativo de alerta" al sistema interconectado nacional porque el margen de reserva operativo fue menor al 6 %.

La alerta se emitió en medio de la histórica ola de calor que afronta este mes México, con 10 de los 32 estados del país con temperaturas superiores a los 45 grados tan solo este miércoles y otras 14 entidades con entre 40 y 45 grados.

"Además de que es nuestra responsabilidad que no falte la energía eléctrica, yo les digo que no hay problema. Es de rutina, porque hay un margen siempre de reserva, y se reduce porque hay más consumo, pero no tenemos dificultad en nada", insistió el mandatario.

La ola de calor, que se define como un periodo de al menos tres días consecutivos por encima del promedio, ha colocado a México como una de las zonas más calientes del hemisferio occidental.

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han estimado que el fenómeno se extendería una o dos semanas más.

Por las altas temperaturas y el incremento en la demanda de energía, usuarios han reportado apagones en estados del norte y sur del país, las zonas más afectadas.

Pero López Obrador, quien ha afrontado cuestionamientos por su política energética que favorece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas, justificó que "no ha sido una situación generalizada".

Además, el mandatario acusó de "sensacionalismo" al diario Reforma y otros medios que reportaron la alerta del Cenace.

"Esto no es información, esto no es periodismo, en sentido estricto, esto es manipulación porque este periódico representa al grupo conservador, reaccionario, en este país", manifestó.