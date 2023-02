Lorenzo Córdova confía en que SCJN invalide Plan B

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) permita entrar a las elecciones de 2024 con el marco electoral vigente, y no con el plan B de la Reforma Electoral, a fin de garantizar certeza en el proceso.

"Es una corresponsabilidad que asumimos nosotros como parte de la generación de la integridad del Estado y crean que las reglas no serán un problema, y menos si la Suprema Corte de Justicia en el futuro, como me auguro, hace que las reglas en el plano federal para las elecciones del 24 sigan siendo las que nos han dado estabilidad y gobernabilidad democrática por tanto tiempo", expresó.

Durante la firma del acuerdo por la integridad electoral en Coahuila, recordó que las elecciones de 2023 se realizarán con el marco electoral vigente.

"Después de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia y aquí aprovecho para decir que esto implicará para las autoridades electorales un ejercicio de responsabilidad para generar, por un lado, certeza a todos los actores políticos, claridad y, en consecuencia, fuentes fundamentales para llevar a buen puerto este proceso electoral", apuntó.

El consejero presidente aseguró que ninguna de las modificaciones planteadas en el Plan B serán aplicables para los comicios que se celebrarán en esta entidad el próximo 4 de junio, y desde ese punto de vista, las condiciones de equidad, de gobernabilidad, democrática y de garantías del sufragio estarán vigentes.

Firman acuerdo electoral en Coahuila. Autoridades electorales, partidos locales y el gobierno de Coahuila firmaron un acuerdo por la integridad electoral, a fin de comprometerse a respetar las reglas del juego.

Al respecto, Rodrigo Paredes, presidente del Instituto Electoral de Coahuila, dijo que durante el periodo de intercampaña resulta oportuna la firma de un pacto de civilidad el cual represente el compromiso público por parte de los partidos políticos en favor de la democracia.

"Además, significa un llamado para que en su momento los partidos políticos y sus candidaturas puedan comunicar sus plataformas electorales y propuestas, sin necesidad de incurrir en actos o prácticas que deriven o promuevan manifestaciones de odio o cualquier clase de violencia", expuso.

Lorenzo Córdova expuso que suscribir este acuerdo implica asumir un compromiso público para respetar las reglas del juego democrático y para contribuir, conforme al rol y a las responsabilidades que cada uno, a crear un contexto favorable para la equidad, la recreación del pluralismo y el ejercicio libre del sufragio.

El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral señaló que se deben erradicar las malas prácticas como la coacción del voto y la intervención de funcionarios en las elecciones.