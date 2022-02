Lorenzo Córdova descarta dejar al INE para ser candidato presidencial

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, descartó renunciar a su cargo en el órgano electoral para buscar ser candidato presidencial en las elecciones de 2024.

Durante una reunión con el Grupo Plural de senadores y cuestionado por Germán Martínez si buscará la candidatura presidencial, el funcionario electoral rechazó ese escenario y dijo que se mantendrá en su cargo hasta el 3 de abril del 2023, lo que por ley lo inhabilitaría para ser candidato.

"¿Estoy dispuesto a renunciar antes? La respuesta es no. Tengo una responsabilidad constitucional y la voy a cumplir hasta el final. Si alguien ya después, alguien quiere hacerme juicio político, iré a platicar a la Cámara de Diputados", respondió.

Córdova insistió que tiene "la firme intención" de quedarse en su cargo hasta abril de 2023, periodo al que fue electo por la Cámara de Diputados.

"El 3 de junio me comprometo, Germán, a invitarte un café en mi oficina del Consejo General del INE en mi calidad todavía de presidente del Consejo General del INE; es decir, un día después de que se me aplicará venturosamente la prohibición de aspirar a cualquier candidatura en el 2024", bromeó.

---Órganos electorales son atacados en todo el mundo, afirma Córdova

En el encuentro, el consejero presidente del INE también denunció que los órganos electorales en el mundo son objeto de ataques, agresiones y hostigamientos, muchos de ellos desde los circuitos gubernamentales y del poder, con el propósito de minar su autonomía.

Reconoció que las autoridades electorales enfrentan una serie de desafíos que no son ajenos a lo que ocurre en el resto del mundo, por lo que llama la atención que los intentos de vulneración al sistema electoral y a las autoridades electorales en México, concentran lo que está ocurre en otros países.

"Acusaciones de fraude. Este tipo de narrativas que no son nuevas, pero que tienen sí hoy la novedad de que ya no vienen normalmente de perdedores inconformes con los resultados y con la actuación de las autoridades, sino que vienen de los circuitos gubernamentales o de los circuitos del poder.

"En un segundo plano encontramos las agresiones, las amenazas a la integridad de los oficiales electorales, de los funcionarios electorales, amenazas que no solamente son verbales, sino muchas se han traducido en agresiones físicas, como ha pasado con las autoridades del Perú o amenazas de que son objeto las autoridades electorales en Colombia, en Ecuador, México tampoco es la excepción", dijo.

Como tercer eje, Córdova apuntó al hostigamiento a las autoridades electorales mediante restricciones presupuestales, problemática que, ejemplificó, ocurre en México en torno a la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y la insuficiencia presupuestal.

"Por ejemplo, en República Dominicana los órganos electorales están enfrentando una serie de restricciones presupuestales que comprometen, incluso, la realización de las elecciones", refirió.

Señaló a las reformas electorales como una probable herramienta para promover los cambios a las reglas democráticas, "tal como limitar, presionar o coaccionar a los responsables de la gestión electoral con claros intentos de minar la autonomía e independencia de los propios administradores de las elecciones".

Recordó que hay quien habla de que las autoridades electorales deben ser exterminadas o que el INE debe morir.

"Jamás se había traspasado una frontera infranqueable, desde mi punto de vista, en un contexto democrático y que rompe el arreglo político que ostenta un sistema democrático, como el que un alto funcionario dado que no está conforme con las decisiones que hemos tomado, más allá de seguir los cauces constitucionales que están previsto para ello, haya optado por denuncias penales o por tratar de encarcelar a funcionarios electorales, en el caso de México, hoy estamos viviendo una situación muy lamentable", mencionó.