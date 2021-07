Loret ahora hace montaje para fanfarronear supuestos triunfos: Astillero

El periodista Julio Hernández, "Astillero", acusó a Carlos Loret de Mola de realizar otro montaje al editar entrevistas a los reporteros Juan Manuel Magaña y Laura Barranco que, según dijo, le servirían al colaborador de Latinus para hacer otro montaje y "fanfarronear ´triunfos'".

Loret de Mola difundió esta noche en su cuenta de Twitter un video con fragmentos de entrevistas hechas por Julio Hernández a Juan Manuel Magaña, exjefe de información del noticiero "Primero Noticias", y Barranco, excoordinadora de información en el noticiero matutino de Televisa, con frases que aluden a que los periodistas no sabían que la detención de la francesa Florence Cassez e Israel Vallarta se trató de un montaje.

"Los que llevan años acusándome que me advirtieron de ´un montaje´ ahora se echan para atrás. Se cayó el teatrito del presidente", tuiteó.

Sin embargo, Julio Hernández destacó que la grabación compartida por Loret de Mola fue editada y consideró que la difusión de ese video es "desesperación", no periodismo.

"Ofrece @carlosloret otra prueba de su oficio oscuro: de amplias declaraciones en su contra edita unos segundos para q parezcan favorables a él; recorta, saca d contexto, hace montaje, fanfarronea "triunfos". Eso no es periodismo sino desesperación y mentira #LordMontajesReincide", respondió "Astillero" a Loret de Mola.

Ofrece @carlosloret otra prueba de su oficio oscuro: de amplias declaraciones en su contra edita unos segundos para q parezcan favorables a él; recorta, saca d contexto, hace montaje, fanfarronea "triunfos". Eso no es periodismo sino desesperación y mentira #LordMontajesReincide https://t.co/M9PxYifUq2 — Julio Astillero (@julioastillero) July 15, 2021



Desde el 12 de julio, cuando Loret de Mola sostuvo un careo con Juan Manuel Magaña y Laura Barranco frente a un Juez federal por el montaje del 2005, el presentador del portal Latinus insistió en un video que nunca supo del montaje sobre la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta Cisneros.

Sin embargo, su excompañero de trabajo, Juan Manuel Magaña, se mantuvo en la versión de que sí sabía y que incluso pidió revivir una escena que, en teoría, se desarrollaba en vivo y en flagrancia.

Loret, Magaña, Laura Barranco e Israel Vallarta comparecieron ese 12 de julio ante un Juez. El primero estuvo en calidad de testigo y en esa condición participó del careo. En un video posterior, Loret de Mola dijo que el montaje ha sido utilizado durante años por Andrés Manuel López Obrador para atacarlo.

"Quiero compartirles que hoy es un día muy importante para mí. Por años me han acusado del montaje de Cassez. Hoy volví a comparecer sobre el caso Cassez-Vallarta. Tuve un careo con mis dos principales acusadores, dos excompañeros de trabajo que han hecho del ataque a mi persona un modus vivendi. ¿Qué dijeron? Una, Laura Barranco, aceptó frente al juez que no me alertó sobre el supuesto montaje, así textualmente. El otro, Juan Manuel Magaña, quien era jefe de información y se quedó años en esa posición, aceptó frente al juez que no sabía que había un montaje", dijo Loret en el video compartido ese día en sus redes sociales.

Comparecí otra vez en el caso Cassez-Vallarta. Fue un gran día: mis 2 principales acusadores aceptaron frente al juez que no había cómo darse cuenta que era un montaje y por eso no me alertaron. pic.twitter.com/vQohlcIyzH — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) July 12, 2021

EL CAREO, SEGÚN MAGAÑA

Por su parte, Juan Manuel Magaña dijo que en el careo del 12 de julio entre Carlos Loret de Mola y otros protagonistas del caso del montaje televisivo de la detención de Vallarta Cisneros Cassez, Loret de Mola estaba "agotado y en una esquina", como un boxeador.

Nos carearon, reveló en entrevista con Julio Hernández, "Astillero", y él trató de achacarme responsabilidad, pero le insistí en que no había posibilidad de qué él no estuviera enterado, porque incluso antes de comenzar a transmitir en la pantalla Loret vio una escena y dijo: "eso está chingón", vuelvan a hacerlo para iniciar.

Vallarta, dijo, describió el comportamiento de Loret de Mola durante el careo. Hacía caras, muecas, pero no se veía bien en pantalla, dijo Magaña. Loret estuvo acompañado de su abogado, algo que Israel, de antemano, solicitó que no hiciera.

Lo que queda, expuso, es una masa crítica en la que se tiene que tomar una decisión. Pero esto, añadió, dependerá de si le da o no libertad a Israel Vallarta.

"Yo espero que ese fallo se dé, y además se lo merece, si es inocente. Pero creo que se merece eso, después de 15 años de cárcel", indicó.

Terminó mi careo con Loret... una foto dice mil palabras... pic.twitter.com/IpMi5uSZUp — Juan Manuel Magaña (@jmmaganap) July 12, 2021



El 9 de diciembre de 2005, el noticiero "Primero Noticias", conducido por Carlos Loret de Mola, realizó un gran despliegue para mostrar "en vivo" la captura de la banda de presuntos secuestradores y la liberación de sus víctimas. Después se supo que fue un montaje orquestado por la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), a cargo de Genaro García Luna, con la participación de Televisa, que transmitió para miles de mexicanos el espectáculo mediático.

En el montaje se detuvo a Florence Cassez y a su pareja sentimental Israel Vallarta, como integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco.

Cassez, quien llegó a México en 2003, fue condenada a 60 años de cárcel por el delito de secuestro y liberada en enero de 2013 después de haber permanecido siete años en prisión. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la simulación de su captura contaminó el proceso legal hasta el punto de viciarlo de origen, lo que era suficiente para liberar a la mujer francesa por las violaciones a sus derechos humanos, pese a que aún no se determinaba si era culpable o no del delito de que se le acusaba.

A más de 15 años del hecho, Florence Cassez sigue libre y con un proceso legal en contra de quienes orquestaron el montaje. En tanto, Israel Vallarta permanece en prisión, Carlos Loret de Mola fuera de las pantallas de Televisa, y Genaro García Luna está preso en Estados Unidos acusado de dar protección al Cártel de Sinaloa.