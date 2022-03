Loret de Mola desmiente tuit que AMLO presentó en la mañanera

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 28 (EL UNIVERSAL).- El periodista Carlos Loret de Mola desmintió un mensaje en redes sociales que el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó como verdadero en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería, López Obrador exhibió el supuesto mensaje sobre el precio del dólar, de 2018, que el columnista de EL UNIVERSAL escribió en Twitter.

"Tomen nota, hoy 17 de junio de 2018, el dólar está a 22 pesos. En diciembre que López Obrador entre a la presidencia, va a estar en 25 y muy probablemente para 2021, estará a 35. Yo por lo pronto ya estoy comprando mis dolaritos", leyó López Obrador.

"No compró dólares, compró departamentos", agregó el presidente López Obrador entre risas sobre Loret de Mola, a quien irónicamente llamó "economista".

Luego de que López Obrador atribuyó la información falsa a Carlos Loret de Mola, el periodista indicó que el presidente de México "MIENTE oootra vez".

"Este tuit supuestamente mío es FALSO. Ha sido desmentido cien veces. Pero él lo citó hoy en la mañanera para calumniarme porque no ha podido explicar cómo se volvió millonario su hijo", escribió en Twitter el periodista de EL UNIVERSAL.

Además de Loret, el presidente López Obrador exhibió un mensaje que el comediante Chumel Torres escribió supuestamente sobre el precio del dólar en 2019: "Dos palabras: compren dólares".

Semanas antes de las elecciones presidenciales en México, el 1 de julio de 2018, las encuestas daban a López Obrador como favorito entre los candidatos que competían por el cargo.

Finalmente López Obrador, candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), obtuvo el triunfo electoral tras dos intentos fallidos por alcanzar la presidencia en las elecciones de 2006 y 2012.

Durante la contienda de 2018 los opositores de López Obrador lo acusaron de impulsar proyectos que afectarían la economía del país.

Una publicación que circula en Twitter y Facebook incluye una captura de pantalla con un tuit falso de Loret de Mola. La imagen contiene un texto que dice que, con López Obrador en la presidencia, el precio del dólar aumentaría hasta los 35 pesos en 2021. "Yo por lo pronto ya estoy comprando mis dolaritos. Advertidos están", dice la captura de pantalla con el tuit falso, fechado el 17 de junio de 2018.

Ante la difusión de la imagen en las redes sociales, Loret de Mola dijo en sus cuentas verificadas de Twitter y Facebook que él no tuiteó esa declaración.

"Este tuit que está circulando en la red es falso. Algún creativo utilizó mi foto y verificación para compartir un mensaje que no escribí", dijo Loret de Mola.

Además, AP no encontró registros de un tuit como ése en las cuentas de Loret de Mola ni en la herramienta digital WayBack Machine, que compila sitios de internet aún después de que fueron eliminados. Tampoco se encontró evidencia del tuit en el caché de Google.

Loret de Mola ha sido crítico de López Obrador antes y después de su triunfo en los comicios. Luego de que López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018, el periodista difundió reportajes de irregularidades en la administración del mandatario.

En respuesta, el presidente lo ha calificado de "deshonesto" y "calumniador".

De acuerdo con el índice de precios del dólar del Banco de México, disponible en internet, la divisa estadounidense se vende este 20 de mayo en operaciones interbancarias a un precio máximo de 19.94 pesos y a un mínimo de 19.84.

Desde que López Obrador asumió el gobierno el dólar no ha alcanzado los 35 pesos.

El presidente @lopezobrador_ MIENTE ooootra vez. Este tuit supuestamente mío es FALSO. Ha sido desmentido cien veces. Pero él lo citó hoy en la mañanera para calumniarme porque no ha podido explicar cómo se volvió millonario su hijo #JoseRamonLopezBeltran38 pic.twitter.com/lLRh15LxEj — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) March 28, 2022