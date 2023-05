Los 107 días en prisión de Lupita sin estar con sus hijos

A-AA+

TOLUCA, Méx., mayo 11 (EL UNIVERSAL).- María Guadalupe González Martínez lleva 107 días en prisión preventiva en el penal de Almoloya de Juárez acusada de abuso sexual, secuestro y feminicidio en grado de tentativa en contra de la nueva pareja sentimental de su exmarido, todo inició como una represalia tras iniciar el juicio por la guarda y custodia de sus dos hijos en el 2021, y pedir la pensión alimenticia, afirmó su hermana Cecilia González.

Junto con otras víctimas de violencia Vicaría, en el marco del Día Nacional de la Lucha en Contra de la Violencia Vicaría, se manifestaron frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en el caso de Lupita, si hermana afirmó que fue acusada falsamente, pues tras cinco años de su separación, en noviembre del 2021 inició el juicio por guarda y custodia, además de la pensión alimenticia, pero en enero del 2022 salieron las carpetas en Fiscalía de la Mujer con las causas mencionadas.

"Mi hermana no lo hizo, pensamos que todo esto derivó de la petición de mi hermana de la guarda y custodia de mi sobrino y él ya está muy triste, está muy deprimido, se siente culpable de haberme animado a su mamá a pedir la pensión alimenticia porque solo quisiera a sus papás juntos, pero ahora sí mamá está en la cárcel y su papá con otra señora", lamentó.

Añadió que el Fiscal General José Luis Cervantes comprometió la revisión del caso, pero hasta ahora no hay avance y mientras sus dos sobrinos se encuentran sin su madre y no hay atención por parte del padre.

Isaura Contreras Hernández, representante de CAM-CAI alegó que, como este, son muchos casos que tienen registrados, al menos mil carpetas de denuncias por delitos infundados en contra de las mujeres, "son parejas de hombres que solo por venganza, las acusan sin razón".

Detalló que en la entidad, si bien la violencia vicaria está considerada dentro de la Ley para la Vida Libre de Violencia, no hay legislación para que se integre al Código Penal, por lo que persiste la impunidad.