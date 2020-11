Los compañeros se burlaron de Jorge; le dijeron que era urgente ir a la Prepa 5. Está desaparecido

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) emitió una Alerta Amber para encontrar a Jorge Barrera Ríos, de 16 años de edad, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 3 de noviembre.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el joven es estudiante de la Preparatoria 5 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y fue visto por última vez en la calle Abejones, colonia Ampliación Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan.

La Fiscalía precisó que Jorge fue visto por última vez el 26 de octubre, sin embargo, la denuncia por desaparición se recibió hasta siete días después, el 3 de noviembre.

Jorge Barrera mide 1.70 y es de complexión delgada, tiene ojos oscuros y grandes, además de pelo corto, lacio y negro. Al momento de su desaparición, el joven menor de edad usaba una chamarra negra con franjas grises, un pantalón de mezclilla color azul y unos tenis blancos con negro.

Como señas particulares, Jorge tiene un lunar entre el dedo índice y el pulgar, además de una cicatriz en el costado izquierdo.

La Fiscalía expuso que este día se llevará a cabo una mesa de trabajo con los familiares que denunciaron la desaparición de Jorge para brindarles pormenores de la investigación emprendida. Añadió que deben aclararse algunos puntos sobre la Alerta Amber que se activó el pasado 14 de marzo y que fue retirada el 20 del mismo mes, luego de encontrarlo a salvo.

"La institución se mantiene en contacto permanente con la familia y cuenta con información que podría llevar a conocer el paradero del joven", tuiteó.

Ante el reporte de la FGJ, cientos de usuarios comenzaron a movilizar el hashtag #nosfaltajorge, con el que piden se comparta la información para dar con el paradero del estudiante.

En una de las respuestas inmediatas a la publicación de la Alerta Amber, un usuario señaló que Jorge ya había sido reportado como desaparecido y localizado en marzo de este año. Sin embargo, ante esta versión algunos respondienron que en esta ocasión desapareció luego de que sus compañeros le hicieran una broma.

Según dicha versión, al menos tres compañeros de Jorge le enviaron mensajes para hacerle creer que se presentaría un examen presencial en las instalaciones de Prepa 5, por lo que el joven de 16 años habría asistido y se encontró con una escuela cerrada y vacía.

Varios usuarios han compartido audios en los que supuestamente Jorge reclamó a sus compañeros por la broma y les comentó que no deberían hacer este tipo de cosas, ya que para algunos era muy complicado tan sólo transportarse hasta las instalaciones.

"Tengo que ahora trabajar el doble para recuperar el dinero que me gasté para ir a la preparatoria porque además tuve que mover cielo, mar y tierra para casi llegar. Entonces, por favor cuando uno les diga ´ya fuera de coto´, pues ya dejando de bromear, dejando de jugar. Por favor, pero por favor, cuando se les dice ´ya´ es ya. No toda la vida es de risa y risa ´ja, ja, ja´. A mí me pasó, por eso les digo. Pero bueno supongo que hasta que ustedes no les pase no van a entender", se escucha en la presunta voz de Jorge.

El joven habría comentado que pasó un mal día a causa de la broma de sus compañeros, pues además comentó que él no tenía dinero para ponerle saldo a su celular, por lo que se enteró muy tarde de que era una broma. Destacó que sus compañeros le hicieron la broma desde sus privilegios al tener Internet en casa, a sus padres y no tener que trabajar, pero alegó que ese no era su caso.

"Habemos muchos más que no tenemos esa posibilidad, no tenemos la posibilidad de estar todo el día en el Internet tampoco. Mucho menos tenemos Internet fijo en la casa. Hay una pequeña porción que tampoco tenemos luz en la casa. Ese fue mi caso en la secundaria. Entonces, para muchos será como ´ay, es una bromita´, ´ay, no pasa nada, pues ya´, ´ya no te alteres tanto´, pero para mí es difícil. No estamos a disposición de las personas, hay muchos que vivimos lejos, que tenemos que salir a comprar cosas, a hacer cosas para después regresar a la ciudad y vender esas cosas. Hay muchas personas que se quedan sentaditos en sus casas, que nada más comen, hacen su tarea y se acuestan a dormir. Yo que sé, yo no sé sus vidas. Pero en mi caso, yo tengo que hacer cosas, tengo que salir, regresar, no estoy todo el día en mi casa. Dirán que ya lo hice muy largo, pero me pusieron el pie bastante feo", se escucha en uno de los audios.

Otras publicaciones hechas en Twitter han compartido los datos de quienes hicieron la broma al joven y han resaltado que si no aparece o le pasa algo a su integridad, ellos serán los responsables de lo sucedido.

Varios usuarios reprocharon las actitudes de los compañeros y la falta de empatía. Argumentaron que aunque ellos no sean los responsables de la desaparición de Jorge, deberían recibir un castigo por su actitud.

También se ha destacado que en WhatsApp, el perfil de Jorge aparece "en línea". Sin embargo, no contesta los mensajes ni las llamadas que le hacen para saber si se encuentra bien. Ante esto, algunos usuarios dijeron que Jorge ya había regresado a casa luego de la broma, dejó su celular y volvió a salir, y que por ello aparece como conectado.

Ninguna de estas versiones ha sido confirmada por la Fiscalía de la Ciudad de México o por familiares de Jorge Barrera.

POR FAVOR, DIFUNDIR, DICE QUE NO LLEVABA SUS LENTES, PUDO HABERSE PERDIDO; ES DIFÍCIL UBICARSE SIN VER BIEN.