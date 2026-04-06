los enigmáticos GATOS

Existe algo mágico en los gatos. Con su mirada profunda y elegante andar; este pequeño gran depredador nos ha cautivado desde la antigüedad, hasta ha influido en la historia de las civilizaciones. La neurofisiología y la antropología explican parte de esta popular fascinación humana. Los perros se ganan nuestra consideración por su lealtad, sus efusivos mimos y entusiasmo; los felinos en cambio, parecieran sentirse muy merecedores de todas nuestras caricias y consideraciones y se dan a desear. No obstante, quienes conviven con estos felinos descubren su empatía pues entienden nuestros sentimientos, resultan fieles y pacientes compañeros. Solo desaparecen a veces para vivir sus propias aventuras recordando su primitiva vida salvaje.

Los humanos les debemos grandes servicios a los felinos, hace unos 10,000 años cuando en África y Asia nuestros antepasados intentaban volverse agricultores y almacenaban trigo o cebada para sobrevivir los inviernos, fueron los gatos quienes controlaron a las plagas de roedores que cada noche podían acabar con nuestro indispensable grano. De hecho, en el Egipto antiguo, los gatos llegaron a tener su propia divinidad patrona, la protectora diosa Bastet.

Y cuánta razón tenían los egipcios... Durante la edad media, en Europa, por la ignorancia y supersticiones de la época, a los gatos y lechuzas se les asocio con supuestas brujas y maleficios, a los humanos siempre nos gusta buscar culpables, fáciles y vulnerables para desahogar nuestras frustraciones. Se persiguieron a los pobres felinos hasta casi exterminarlos. Lógicamente, ratones y ratas se multiplicaron al extremo; y ocurrió que sus pulgas al picar trasmitían la bacteria Yersinia pestis que ocasionaba la peste bubónica. Fue una espantosa pandemia que en el siglo XIV causo la muerte de millones de personas por toda Europa, que los felinos al menos hubieran mitigado.

Por otro lado, una teoría de paleoantropología afirma que la sensación de tranquilidad que proporcionan los felinos, es un recuerdo instintivo de nuestros antepasados arborícolas que vivieron hace unos dos 2 millones de años en África quienes sentían tranquilidad al tener cerca una manada de leones, que no trepan árboles. Estos grandes depredadores, mantenían alejados a los leopardos que si perseguían a los primitivos homínidos trepando por las ramas de los árboles. Nuestros cerebros guardan muchos misterios evolutivos que nos relacionan con todos nuestros antepasados mamíferos.

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Compartimos el 90% de genes con los gatos, tal vez por esta razón reaccionamos instintivamente a su maullido de auxilio. Experimentos con el MEG (Encefalograma magnético), nos indica que, en personas normales, el maullido gatuno desencadena una respuesta emocional a protegerlo, como a un niño en problemas. Los mininos también se merecen nuestra ayuda.

Recomiendo la película animada, ganadora de un Oscar: "Flow" sobre un mundo surrealista contemplado desde el punto de vista de un joven gato; y también la película inglesa "Las Tres Vidas de Tomasina" de W. Disney, en YouTube.

Desgraciadamente hay personas quienes afirman que no les gustan los gatos; incluso mienten y calumnian, en ocasiones los envenenan, o contratan a fumigadores de empresas para atraparlos. La ley de Protección Animal debe hacerse cumplir, la causa de descomposición social inicia con impunidad al violarse cualquier ley. En nuestro SLP, aún existe la problemática de los gatos ferales, originalmente abandonados por sus negligentes dueños. Muchas personas que compran animales como si fueran objetos graciosos, se fastidian y terminan abandonándolos por irresponsabilidad o por pretextos absurdos. Aunque en internet se encuentra abundante información de cómo cuidarlos, no tienen la inteligencia suficiente para comprender sus conductas. Podrían acercarse a las asociaciones civiles u ONG´s para informarse, tratan de evadir la responsabilidad. Adoptar o comprar un animalito, o plantar un árbol, implica una dedicada responsabilidad por años. El descuido y abandono es un pésimo ejemplo para la vida de los niños que lo presencian.

Por si fuera poco, se critica a quienes los protegen y alimentan, pareciera que nuestra sociedad no estuviera preparada para las llamadas comunidades armónicas que empiezan a aparecer en muchos países del primer mundo, en ellas sus habitantes se respetan, protegen, cuidan la ecología, a los animales y por consiguiente a ellos mismos. La descomposición social de una nación se manifiesta en la crueldad animal; leyes internacionales de bienestar animal no son respetadas. Irónicamente en estos tiempos la urbanización con más plusvalía resulta ser la más cercana a la naturaleza. Árboles y bosques saludables son necesarios para una buena vida.

En nuestro Estado esperanzadoramente para nuestros animalitos urbanos ha surgido voluntariosa gente preocupada por la ecología y por disminuir el sufrimiento animal. Las instituciones de gobierno tienen que estar a la altura, las autoridades deben darse cuenta que es momento de capitalizar esta disposición. Así, por ejemplo, la Ley Estatal de Protección a los Animales en SLP, establece que todos los ayuntamientos del Estado están obligados a realizar esterilizaciones gratuitas por medio de la Sec. de Salud. Debe realizarse un cambio efectivo, positivo y humano en la política pública y solucionar esta tan lamentable situación de indigencia animal de animalitos tan especiales.

? Bastet, diosa gatuna egipcia.

Protectora del hogar y la salud, pues mantenía controlados a los roedores que robaban las cosechas de trigo o traían enfermedades.

? Las gatas son madres solitarias, heroicas y dedicadas, desde antes de cumplir un año, pueden tener tres camadas de cuatro cachorros cada una al año.