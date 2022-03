"Los presidentes están enterados siempre", dice AMLO sobre Peña y el caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El presidente Andrés Manuel López Obrador que el exmandatario Enrique Peña Nieto sí debía estar enterado sobre el caso Ayotzinapa, en particular, del operativo en el basurero de Cocula.

López Obrador dijo que será la Fiscalía especializada en el caso quien deberá decir si finalmente Peña Nieto debe declarar por el caso Ayotzinapa.

"Eso la Fiscalía lo va a decir (si Enrique Peña Nieto es llamado a declarar), la Fiscalía especializada para el caso Ayotzinapa, no la Fiscalía General de la República (...) La instrucción que tienen todos los servidores públicos es entregar toda la información, la Secretaría de la Defensa está entregando toda la información", sostuvo.

Sin embargo, dijo creer que el expresidente Peña Nieto sabía del caso Ayotzinapa, en particular, del operativo en el basurero de Cocula del 27 de octubre de 2014.

"Los presidentes están enterados siempre", dijo, aunque recordó que, por ejemplo, él no supo del fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín "el Chapo" Guzmán.

"Yo no me enteré del operativo que echaron a andar para detener al hijo de Guzmán Loera, no me avisaron, no supe antes porque se considera que son tareas que ya tienen las Fuerzas Armadas, los encargados de garantizar la paz", justificó.

Sin embargo, no culpó a Peña Nieto de la desaparición de los estudiantes. "Una cosa es ser responsable y otra culpable", agregó.