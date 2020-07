Lozoya sería juzgado por otros hechos que no incluyan en extradición

A su llegada a México, el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, podría ser juzgado por otros hechos que no se incluyan en la petición de extradición en su contra por el caso Agronitrogenados y Odebrecht.

De acuerdo con la Audiencia Nacional de España, en el escrito en el que Lozoya Austin aceptó ser extraditado a México renunció al llamado principio de especialidad, que es la prohibición de ser perseguido por hechos distintos a los que motivaron la solicitud de extradición.

Esto dejará la puerta abierta a que si las autoridades mexicanas tienen nuevas acusaciones contra el ex director de Pemex, no estén obligadas a pedir autorización de España para juzgarlo por ellas.

De acuerdo con la Audiencia Nacional, al no aplicarse la regla de especialidad, la extradición del ex funcionario no llevará mayores trámites.

Las autoridades mexicanas buscan juzgar a Lozoya por dos casos de corrupción: Odebrecht y la compra a sobreprecio de Agronitrogenados por los que se le fincan los delitos de asociación delictuosa, cohecho y "lavado" de dinero.

De acuerdo con la petición del gobierno mexicano, antes de cometer actos de corrupción en el caso Odebrecht, el ex director de Pemex fraguó un acuerdo ilícito con la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), propiedad de Alonso Ancira.

El pacto establecía que AHMSA obtendría ilícitamente contratos de obra a cambio de pagos millonarios a favor de Lozoya, dinero con el que adquirió un inmueble por casi 2.6 millones de dólares en Lomas de Bezares.

Los documentos de extradición detallan que entre junio y noviembre de 2012, AHMSA pagó 3.4 millones de dólares a través de transferencias bancarias a Suiza a nombre de Tochos Holding Limited, cuyos beneficiarios eran Emilio y su hermana Gilda Lozoya.

Desde noviembre de 2010 y hasta diciembre de 2011, dicha empresa transfirió 60 mil dólares a cuentas bancarias de Lozoya sin justificar dichos pagos y posteriormente también Tochos Holding transfirió casi 2.6 mdd a una cuenta de María del Carmen A., vendedora del predio de Lomas de Bezares.

Para 2013, el entonces director de Pemex propuso al Consejo de Administración de Pemex la compra de Agronitrogenados a pesar de que la misma tenía informes que no recomendaban dicha adquisición debido a que la planta llevaba 14 años inactiva. Sin embargo, la transacción se concretó en 264 millones de dólares.

Este esquema fue el mismo que Lozoya utilizó para concretar los sobornos que recibió por el caso Odebrecht.

De acuerdo con la petición de extradición hace 11 años, cuando era director del Foro Económico Mundial de América Latina, Lozoya conoció a Luis Alberto de Meneses, director superintendente de Odebrecht en México a quien tres años después le ofreció su ayuda para posicionarlo en Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo, a cambio de un pago para apoyar las campañas del PRI en dichas entidades.

La constructora brasileña transfirió hasta 4 mdd a las empresas Latin América Asia Capital Holding LTD y Zecapan, S. A., vinculadas a Lozoya y su familia.

Con parte de ese dinero, el 23 de agosto de 2013 Lozoya a través de su esposa Marielle Helen Eckes adquirió un inmueble en Ixtapa valuado en 1.9 millones de dólares.

Ese mismo año Pemex, entonces encabezada por Emilio Lozoya, adjudicó

directamente a Odebrecht un contrato por más de mil 436 millones de pesos para obras en la refinería de Tula. Por dicho contrato, Odebrecht pagó a Lozoya 5 millones de dólares.