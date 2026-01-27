Lucero Ibarra designada como directora del CIDE

CIUDAD DE MÉXICO, enero 27 (EL UNIVERSAL).- La investigadora Lucero Ibarra Rojas fue presentada como la nueva directora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) ante el Consejo Directivo de dicha institución, el cual también funciona como el Órgano de Gobierno de este, se informó en una publicación en la cuenta de X de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

"Ante los consejeros del CIDE, los Dres. Lorenzo Meyer, Felipe Ávila, Gerardo Esquivel y la Mtra. Lorena Rodríguez, la directora Lucero Ibarra, quien ya ocupa la oficina de la Dir. Gral. del CIDE, se comprometió a conducir a la institución privilegiando el diálogo con la comunidad", se puede leer en la publicación.

La publicación fue publicada dos veces: la primera vez, el post incluyó una fotografía del encuentro, en donde se observó a Lucero Ibarra Rojas al lado de la secretaria de Ciencia, la doctora Rosaura Ruiz.

Minutos después la publicación fue eliminada, y a las 15:22 se subió la misma información, pero esta vez sin la fotografía del encuentro.

En la fotografía se aprecia también a Gerardo Esquivel, Lorena Rodríguez y a Felipe Ávila. Lorenzo Meyer el único que no salió en la imagen.

Por otro lado, el investigador y profesor del CIDE, el economista Francisco Cabrera-Hernández publicó en X que el ahora exdirector del Centro de Estudios, José Antonio Romero Tellaeche, abandonó las oficinas de la dirección, pero no abandonará la institución, ya que en su gestión se autonombró investigador y se dio definitividad.

"Resulta que Romero ya dejó físicamente la DG del CIDE, pero hace unos meses se autonombró investigador y se dio definitividad. Así, cambió su trinchera a un cubículo en el edificio de investigación. Al fin que la dignidad ya la perdió desde hace mucho", escribió el investigador.