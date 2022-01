Lucharán para que se reconozca la realidad demográfica del Edomex

OCOYOACAC, Méx., enero 13 (EL UNIVERSAL).- El gobernador Alfredo del Mazo aseguró que el Estado de México es el más poblado del país, con 18 millones de habitantes, por lo que afronta muchas necesidades y, por tanto, mantendrá la lucha en distintas instancias para que se reconozca su realidad demográfica, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional promovida por el Gobierno estatal contra los resultados del Censo de Población 2020, que implican una baja de 4 mil 500 millones de pesos en participaciones federales al año.

Expresó que su administración trabajará con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), para encontrar una solución que permita a la entidad percibir las participaciones que le corresponden, pues antes del Censo del 2020, en el país había una población aproximada a los 127.2 millones de habitantes y después llegó a 126 millones de habitantes, es decir, un millón 200 mil personas menos, de las que más del 90% presuntamente se registran en la entidad mexiquense, lo cual, consideró "no hace sentido", ni corresponde a la realidad poblacional de la entidad.

"Vamos a seguir el camino, aunque el día de ayer no se le dio admisión a la controversia constitucional en la Corte, vamos a seguir con el Inegi, y buscando cada uno de los espacios que tengamos para poder luchar por este reconocimiento a la población del Estado de México y a los recursos que le corresponden a las familias mexiquenses", destacó.

Dijo que es necesario seguir impulsando que se le reconozca a la entidad la población que realmente tiene y que las participaciones que le corresponden sean acordes al número de habitantes, pues la reducción en la cantidad de población ocasiona graves afectaciones. "Esta es una afectación muy grande que no hace sentido, porque, imagínense ustedes, si todo el país bajó un millón 200 mil, pues no hace sentido que el Estado de México haya bajado en un millón 100 mil habitantes, de manera proporcional quizás sí, pero no hace sentido que el 90% de lo que bajó el país en población se lo quiten al estado", recalcó.

Alfredo del Mazo subrayó que desde que se conocieron los datos de este Censo, el Gobierno estatal comenzó a buscar diferentes recursos para luchar por esta diferencia, por lo que se interpuso un recurso de controversia, que ayer fue rechazado por la SCJN.

"Vamos a seguir insistiendo, trabajando de la mano del Inegi para poder llegar a un número mucho más preciso, mucho más acorde a la realidad que tiene el Estado de México; es la entidad más poblada de todo el país, son casi 18 millones de habitantes que tiene y con muchísimas necesidades", precisó.