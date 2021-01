Luego de su visita a SLP, AMLO anuncia que dio positivo a COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que dio positivo a COVID-19. Presenta síntomas leves y atenderá asuntos importantes desde Palacio Nacional.

En Twitter, el mandatario indicó que ya está en tratamiento médico.

El titular del Ejecutivo federal indicó que será Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob) quien estará en las conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Manifestó que está optimista y saldrá adelante.

"Lamento informarles que estoy contagiado de Covid-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días", escribió en la red social.

El Presidente de México tiene 67 años de edad y por la presión alta y un padecimiento de corazón, está en el grupo de alto riesgo. Sin embargo, López Obrador se ha negado a dejar sus giras por el país en vuelos comerciales y también aparece normalmente sin marcarilla. Muchos de sus colaboradores cercanos han enfermado de COVID-19.

El mandatario mexicano detalló que guardará reposo, pero atenderá los asuntos públicos desde Palacio Nacional, por ejemplo la llamada que sostendrá con su homónimo ruso, Vladimir Putin, sobre la posibilidad de obtener dosis de la vacuna Sputnik V.

Durante meses, casi desde que empezó la pandemia, su Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha sido señalado por no imponerse al Presidente y urgirlo a tomar medidas estrictas de protección. Todo lo contrario. Cuestionado por periodistas dijo: "La fuerza del Presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, de un individuo que pudiera contagiar a otros, el Presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo. Usted también hace recorridos, giras y está en la sociedad. El Presidente no es una fuerza de contagio, entonces no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas, o al revés".

Y tuvo otra frase más desafortunada: "Aunque [el Presidente de México] pase de los 60 años, no quiere decir que es una personal de especial riesgo. Casi sería mejor que padeciera coronavirus porque él, en lo individual, se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune".

LAS REACCIONES

Luego de que el mandatario informara que dio positivo a la COVID-19, la Secretara de Energía, Rocío Nalhe, le des pronta recuperación.

"Pronta recuperación, Presidente", escribió en su cuenta de Twitter.

Hasta ayer la Secretaría de Salud reportó un total de un millón 752 mil 347 contagios y 149 mil 84 muertos desde el inicio de la pandemia.

Con estas cifras, México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios y se mantiene como el cuarto país del orbe con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos, Brasil e India, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.

El país, que atraviesa el segundo pico de la pandemia, lleva una semana en la que se ha superado tres veces el récord de contagios y de muertes por COVID-19.