Luis Carlos Ugalde analiza el voto en la consulta

Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), emitió sus reflexiones de la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, realizada el pasado 10 de abril.

A través de sus redes sociales, el director de Integralia Consultores expresó la noche del domingo, antes del cierre del conteo del Instituto Nacional Electoral (INE), que los votos a favor de López Obrador eran alrededor de 14.8 millones: "son menos de la mitad de los 30.1 que obtuvo en 2018 y 28% menos que los 20.6 millones que ganó el oficialismo en 2021 (Morena-PVEM-PT)".

"El triunfo de AMLO es arrollador (9-1), habrá que analizarlo por regiones. No obstante, fue un round de sombra: nadie hizo campaña en su contra", dijo el domingo por la noche.

"Ojo: ¿Cuánta gente habría votado sin la promoción ilegal del gobierno? ¿Sin la compra de voto?", cuestionó Ugalde.

El exconsejero del IFE refirió que el abstencionismo fue de 82.4%: "Este es el gran triunfador o la gran derrota".

"Ya sabemos el voto duro o la capacidad de movilización de AMLO: poco menos de 15 millones de votos. El 16% del padrón electoral. Este es el dato más relevante hacia 2024", indicó.

Antes de que el INE reportara una participación ciudadana del 17.7%, el también profesor universitario señaló que López Obrador presumiría que ganó y culparía al INE de la baja participación.

"Los opositores mostrarán la otra mitad de la moneda", dijo.

"¡Qué sofisma! El abstencionismo fue del 82.4% en las casillas instaladas. No faltaron casillas, sobraron boletas. Gran parte de las casillas que no se instalaron eran contiguas: sus electores estaban registrados en el mismo sitio, pero no votaron", respondió a Mario Delgado, quien expresó que López Obrador "se rayó" al obtener 15 millones de votos, con un tercio de casillas instaladas en comparación de 2018.