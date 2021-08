Luis Donaldo Colosio Riojas presenta a parte de su gabinete para Monterrey

MONTERREY, NL., agosto 22 (EL UNIVERSAL).- El alcalde electo de esta ciudad, Luis Donaldo Colosio Riojas, dio a conocer parte del gabinete que lo acompañará a partir del 1 de octubre, en la que destaca la designación como secretaria del Ayuntamiento, Lucía Riojas Martínez, diputada federal por la Ciudad de México, impulsada por la iniciativa Ahora.

Además, quien obtuviera la alcaldía postulada por el partido Movimiento Ciudadano, anunció que Alejandro Garza y Garza, quien fungiera como procurador de Justicia de 2009 a 2011, durante el gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz, será el secretario de Seguridad Pública y Vialidad.

Asimismo, Colosio Riojas dio a conocer la creación de la Secretaría de Innovación y Gobierno Abierto, que tiene como propósito modernizar y agilizar los trámites municipales y estará a cargo de Cintia Smith, una académica del Tecnológico de Monterrey.

Para la Secretaría de Finanzas, anunció a Rafael Serna Sánchez, quien ocupó el mismo cargo del primero de noviembre de 2012 al 18 de agosto de 2014, durante la cuestionada administración de Margarita Arellanes Cervantes (PAN) en la capital nuevoleonesa.

Serna Sánchez también fue tesorero estatal durante el gobierno panista de Fernando Canales, y en las administraciones blanquiazules de San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza.

Completan la primera parte del equipo, Roberto Garza Leonard que estará a cargo de la Oficina Ejecutiva del alcalde, y Santos Valdés, que encabezará la Secretaría de Servicios Públicos.

El alcalde electo afirmó que, al conformar su equipo de trabajo, se pretende aprovechar el talento que hay en la comunidad y agregó que ha pedido sus colaboradores que se conduzcan con que transparencia, profesionalismo y cercanía a fin de ofrecer un gobierno de resultados.

Sin embargo, en las redes sociales hubo expresiones de decepción y cuestionamiento por las designaciones de Lucía Riojas, por "ser chilanga" y por su activismo en el tema de la libertad sexual, que le permite confesar abiertamente ser lesbiana y luchar a favor del aborto.

En el caso de Alejandro Garza, criticaron que colaboró en el gobierno de Rodrigo Medina y "no hizo nada" para combatir la inseguridad y la corrupción; mientras a Rafael Serna le cuestionaron haber trabajado para gobierno panistas, que Movimiento Ciudadano dice combatir.

Lucía Riojas, quien no estuvo presente por estar fuera del país por compromisos como diputada federal, compartió a través de sus redes sociales su emoción al haber aceptado ser parte del proyecto de Luis Donaldo Colosio. "Me integré como secretaria del ayuntamiento en una ciudad que está en mi corazón, donde están mi abuela, mis tías, y tío, donde tengo grandes recuerdos y aprendizajes".

Comentó que este puesto "es la oportunidad de servir y transformar la segunda zona metropolitana más grande de México, tomo este paso porque mi andar y el de Luis Donaldo tienen un correlato, desde el Legislativo (ella como diputada federal, él como legislador local) siempre pusimos a las personas en el centro de nuestra postura y el razonamiento de cada voto, para nosotras (sic) esa es y seguirá siendo la apuesta: las personas".

Señaló Riojas, "me enorgullece mucho formar parte de un proyecto político generoso que le apuesta al futuro a partir de la imaginación política y colectiva, por ser una ciudad que está y ha estado en la vanguardia política que representa tanto para mí, y para este país.

"Me queda claro que asumir este cargo ahora y formar parte de esta administración es una responsabilidad con relevancia histórica. No me achico, jalemos parejo por el renacer de Monterrey", concluyó Riojas al tiempo de compartir una fotografía donde aparece con el alcalde electo.