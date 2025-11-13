Luisa Alcalde acusa manipulación en marcha de Generación Z por oposición

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, señaló que la oposición está manipulando la marcha de la Generación Z convocada este fin de semana.

Durante el podcast La Moreniza, acusó a políticos de derecha de estar manipulando y utilizando esta marcha.

"Es importante no pasar por alto qué personaje hoy empieza a convocar. Llama la atención, por ejemplo, Vicente Fox. Es Rosario Robles, Belaunzarán, sale Moreira, los diputados del PRI", señaló.

Además, subrayó que en redes sociales también están promoviendo la marcha y generando contenido en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum.

"La cargada, es increíble lo oportunistas, lo carroñeros que son", expresó.

Gabriel García, excoordinador de programas sociales durante el sexenio de López Obrador, apuntó que toda manifestación debe ser respetada, si hay jóvenes que genuinamente se manifiesten. Sin embargo, dijo que se han involucrado políticos en este movimiento.

Por otra parte, la dirigente celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el empresario Ricardo Salinas Pliego pague los impuestos que debe.

Afirmó que no se trata de un asunto personal, sino que en el país ya no se permite la evasión.