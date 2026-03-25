Luisa Alcalde niega trampas en tiraje del periódico Regeneración

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- Luisa María Alcalde Luján aseguró que es falso que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya detectado trampas en el gasto asociado con el periódico Regeneración, distribuido por Morena, irregularidades reveladas por EL UNIVERSAL en su edición de este miércoles 25 de marzo. Sin embargo, no aportó pruebas de sus afirmaciones.

"Es ABSOLUTAMENTE FALSO que el @INEMexico haya detectado trampas en el gasto de @PartidoMorenaMx para el periódico Regeneración. El gasto ha sido auditado año con año. En la revisión de 2024 NO SE ENCONTRÓ NINGUNA IRREGULARIDAD. Incluso, en los últimos dos ejercicios, el INE determinó que Morena fue el partido MENOS sancionado", señaló la dirigente morenista, aunque en la nota publicada por este diario no se mencionaron irregularidades de 2024.

También aseguró que la subestimación en los costos de ejemplares del tabloide detectados por el INE durante 2021 no constituye una irregularidad: "Respecto a la supuesta 'subvaluación' de 2021, tampoco hay irregularidad. Fue una observación sin sanción, explicada por algo básico: a mayor volumen de producción, menor costo", dijo.

"Y respecto a que en 2018 no se notificó a la autoridad para la impresión del periódico, eso también fue subsanado en su momento", agregó la exsecretaria de Gobernación.

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INE propuso procedimiento oficioso por subvaluación

Aunque Alcalde aseguró que los ejemplares de Regeneración reportados por Morena en 2021 por un costo menor al del mercado no son una irregularidad debido al gran volumen de producción y un bajo costo, la autoridad electoral consideró que las justificaciones de Morena constituyeron una respuesta insatisfactoria a sus observaciones.

En la observación 65 vinculada al Oficio Núm. INE/UTF/DA/17528/2022 con fecha de notificación del 22 de septiembre de 2022, la autoridad electoral analizó las pruebas presentadas por Morena y determinó que no eran suficientes.

"Por lo anterior, esta autoridad, al no tener evidencia oportuna del gasto, y con la finalidad de verificar que el costo se encuentre en precio de mercado, así como los mecanismos de difusión para verificar que los ejemplares hayan llegado a la ciudadanía y con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad verificar el destino y temporalidad del gasto", concluyó la Unidad Técnica de Fiscalización del instituto.

En una revisión realizada por este diario, no se encontró evidencia de que Morena apelara esta observación.

TEPJF rechazó impugnación sobre tiraje en 2018

Luisa Alcalde también aseguró que la irregularidad vinculada al aviso tardío para la verificación del tiraje del periódico en 2018 fue "subsanado", pero en realidad el INE calificó como no atendida esta observación y aunque Morena apeló ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la autoridad le dio la razón al instituto.

No obstante, el INE señaló que el partido "obligado omitió presentar el aviso para presenciar la verificación del tiraje" del "Periódico Regeneración", para los números 26, 27 y 28. Si bien el frente dijo "estar recabando información para presentar en la segunda vuelta errores y omisiones".

En la observación 53 vinculada al Oficio Núm. INE/UTF/DA/8801/19 con fecha de notificación del 1 de julio de 2019, el INE señaló que Morena "omitió presentar el aviso para presenciar la verificación del tiraje" del "Periódico Regeneración", para los números 26, 27 y 28. El partido argumentó "estar recabando información para presentar en la segunda vuelta errores y omisiones".

No obstante, en la conclusión 8-C31-CEN la autoridad electoral calificó la respuesta como "insatisfactoria" y "no atendida" por no "dar respuesta o aclaración al respecto", al no localizar el aviso para la verificación de los tirajes.

El partido guinda apeló la conclusión del INE ante el TEPJF. En el expediente SUP-RAP-153/2019 Morena sostuvo que "el Dictamen Consolidado final contenía argumentos que no fueron presentados originalmente en el Oficio Núm. INE/UTF/DA/8801/19", lo que vulneraba su derecho a la defensa. Sin embargo, el Tribunal consideró el agravio como infundado, debido a que la autoridad fiscalizadora informó debidamente las inconsistencias.

La conclusión 8-C31-CEN se menciona en la apelación junto con otras 35 faltas de carácter formal, realizadas por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena al reportar sus ingresos y gastos del ejercicio de 2018, por las cuales el INE impuso una multa de 350 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por un valor de 28 mil 210 pesos.

Pese a calificar como falsa la información publicada por esta Casa Editorial, la dirigente Morenista no hizo mención a la opacidad en el gasto vinculado al periódico Regeneración, ni tampoco emitió comentarios sobre otras irregularidades reportadas como las observaciones del INE para reclasificar el gasto en el tabloide como gasto ordinario de campañas. Tampoco hizo mención al periódico feminista "La Regeneración", para el cual se reportó un gasto de más de 195 millones de pesos.